Les industriels marocains pourront désormais fabriquer des chips et des frites à base de pommes de terre américaines

Le marché marocain des semences de pommes de terre est désormais ouvert aux Etats-Unis. C’est ce qu’a indiqué le Département américain de l’agriculture (USDA) dans une note publiée le 3 juin. Ce feu vert marque la fin d’un long processus réglementaire entamé en 2015. L’introduction des semences américaines est attendue par les industriels marocains de l’agroalimentaire qui ont exprimé leur intérêt pour l’importation de variétés américaines à planter afin de pouvoir fabriquer des chips et des frites à base de pommes de terre américaines.

Au Maroc, la sécheresse persistante depuis six ans affecte la production agricole. Dans la filière pomme de terre, le Royaume recourt de plus en plus aux importations de semences pour soutenir la production locale. Ainsi, le Maroc a officiellement ouvert son marché des semences de pommes de terre américaines, selon une note du Département américain de l’agriculture (USDA) publiée le 3 juin.

Le feu vert pour l’importation des semences de plants de pommes de terre américains a été donné suite à la signature d’un plan de travail opérationnel par le Service d’inspection sanitaire des animaux et des plantes (Animal and Plant Health Inspection Service ou APHIS) du ministère américain de l’Agriculture et l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) le 10 mai dernier. Ce document constitue l’étape finale pour autoriser l’arrivée de ces semences sur le territoire marocain. Cette autorisation des autorités marocaines à travers l’ marque en outre la fin d’un processus réglementaire qui a débuté depuis 2015.

L’industrie agroalimentaire marocaine a exprimé son intérêt pour l’importation de variétés américaines de pommes de terre à planter, qu’elle peut utiliser pour fabriquer des chips et des frites. Le Département américain de l’agriculture estime le potentiel du marché marocain en termes de plants de pommes de terre à environ 8 millions de dollars, précisant que les exportateurs américains pourront commencer à expédier leurs produits dès qu’il y aura des acheteurs marocains.

En 2023, le Maroc a importé pour plus de 42 millions de dollars de plants de pommes de terre, principalement de l’Union européenne (Pays-Bas, Danemark et France) et du Royaume-Uni.

Pour répondre à la demande croissante et diversifier ses sources, le Maroc avait déjà approuvé l’importation de semences de pommes de terre en provenance d’Égypte en avril dernier. Les États-Unis, quant à eux, se positionnent comme le 8ème exportateur mondial de semences de pommes de terre, avec plus de 42 000 tonnes exportées en 2022.