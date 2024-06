Globex de la famille El Kadiri rachète deux sociétés

Un an et demi après avoir accueilli dans son tour de table le capital-investisseur Amethis à travers l’acquisition de 30,5% de son capital social, le groupe marocain Globex, spécialiste de la messagerie express, fret et solutions de transit au Maroc et en Afrique subsaharienne, met la main sur deux sociétés, notamment Logic Transport et sa filiale Logic Overseas.

Suite à l’entrée dans le capital d’Amethis, gestionnaire français de fonds d’investissement, Globex, contrôlée par la société d’investissement Goldfin Holding d’Omar El Kadiri, déroule son programme d’investissement. Acteur majeur de la messagerie express, fret et solutions de transit et de stockage sur le marché marocain mais aussi subsaharien (plus spécifiquement au Sénégal et au Cameroun), Globex se renforce dans le transport de marchandises et la gestion de la logistique. L’entreprise du groupe El Kadiri s’apprête à racheter 100 % du capital de deux marocaines : Logic Transport et sa filiale Logic Overseas qui sont dirigées par Éric et Serge Andreani.

Ces derniers sont issus de la troisième génération d’une famille, menée par Paul Andreani, qui a démarré son activité de transport pour le compte d’autrui au Maroc dans les années 1930, avant de créer la société Trans Bennes Maroc dans les années 1986.

Logic Transport qui compte aujourd’hui une soixantaine de collaborateurs, opère dans les secteurs du transport routier, du transit, ainsi que la gestion et la manutention des conteneurs au Maroc. La société basée à Douar Ouled Sidi Abou (Tit Mellil), a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 150 millions de DH.

En attendant, le Conseil de la Concurrence a donné le 6 juin son aval pour la transaction en accordant un délai de 10 jours, soit le 17 juin 2024, aux tiers intéressés pour faire connaître leurs observations.

Pour l’heure, rien ne filtre aussi sur les implications financières du deal qui intervient dans un contexte où le marché du fret et de la logistique marocain voit arriver de nouveaux concurrents avec des services personnalisés et spécifiques au secteur. Jusque-là, la plupart des acteurs internationaux essentiels (Bolloré Africa Logistics, SMTR Carré, DB Schenker, Kuehne Nagel et LOGICOLD) et des entreprises européennes dominent ce marocain du fret et de la logistique. La majorité de ces entreprises de logistique sont également actives dans divers services de transport de marchandises et d’entreposage.

Il faut dire que le marché devrait croître au cours de la période de prévision avec la croissance du commerce électronique et l’augmentation des investissements dans le secteur des infrastructures. De grands acteurs régionaux n’hésitent plus à s’aventurer dans de nouvelles régions, permettant aux entreprises d’améliorer leur portée géographique. La construction de nouvelles autoroutes, l’expansion du réseau ferroviaire et le développement des zones logistiques et industrielles ont entraîné une forte augmentation du nombre d’entreprises actives dans le secteur du transport et de la logistique.

Aujourd’hui, la taille du marché marocain du fret et de la logistique est estimée à 225 milliards de DH en 2024 et devrait atteindre 303 milliards de DH d’ici 2029, avec une croissance de 6,11 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

98% des échanges extérieurs du Maroc empruntent la voie maritime. Outre le succès du transport maritime, les secteurs du transport et de la logistique de marchandises aériens, ferroviaires et routiers du Maroc affichent de forts taux de croissance.

Partant, Globex est en train d’investir également dans une grande plateforme de tri à l’aéroport de Casablanca avec comme objectif de renforcer considérablement ses capacités de stockage qui devraient atteindre entre 5.000 et 10.000 m2 (contre 1.000 à 1.500 m2 actuellement).

Créé en 1998 à Casablanca et dirigée par Omar El Kadiri, Globex opère dans la messagerie express, le fret, les solutions de transit et de stockage au Maroc et en Afrique subsaharienne, sous la marque Fedex Express. Le groupe dispose de licences Express et Trade Logistics de Fedex ainsi que d’une licence de TNT. Il dispose également de plusieurs licences auprès des autorités douanières au Maroc et en Afrique subsaharienne. En plus de 20 ans d’existence, il a su s’imposer en tant qu’acteur de référence dans le domaine de l’expédition de colis express, du fret et du transit, et propose à ses clients des délais de livraison compétitifs et garantis vers/en provenance de plus de 220 pays grâce au vaste réseau de FedEx Monde dont il bénéficie.