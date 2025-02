Des opérateurs japonais de l’automobile en prospection au Maroc

Des opérateurs de l’écosystème automobile japonais sont en mission de prospection au Maroc jusqu’au 5 février, dans le cadre du suivi de la visite effectuée à Tokyo en novembre dernier par une délégation conduite par Karim Zidane, ministre chargé de l’Investissement.

En effet, le Maroc cherche à se positionner en tant que destination privilégiée d’investissement pour les entreprises japonaises, notamment dans le secteur automobile national, dont les exportations ont progressé de de 6,3% en 2024, à 157,6 MMDH.

Cette mission est organisée par JETRO Rabat (Organisation japonaise du commerce extérieur), en étroite collaboration avec l’Association marocaine pour l’industrie et la construction automobile (AMICA), l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA).

Les discussions devront faciliter la collaboration entre les entreprises japonaises et marocaines, notamment dans le secteur automobile, tout en présentant aux participants l’environnement des affaires national et les diverses opportunités offertes dans ce domaine clé.

Environ 70 entreprises japonaises sont implantées au Maroc et la majorité d’entre elles opèrent dans l’industrie automobile. Le Maroc offre un environnement des affaires « particulièrement attractif », affirme, le directeur général de JETRO Rabat, Masahide Honda dans une déclaration à l’agence MAP.

« Avec son potentiel de production et son climat d’affaires, il est évident que la plupart des entreprises japonaises implantées au Maroc sont pleinement satisfaites », soutient-il.