Des travaux complémentaires à 16 millions DH pour le Technopark de Fès

L’Agence Régionale d’Exécution des Projets (AREP) de Fès-Meknès vient d’annoncer le démarrage d’un projet complémentaire aux travaux de construction du bâtiment du Technopark. Ce nouveau projet vise à aménager les espaces extérieurs du futur pôle technologique régional « Technopark de Fès », avec un investissement de 16,16 millions de dirhams (MDH).

Ce deuxième chantier, essentiel pour parachever l’infrastructure d’accueil, vise à équiper le site des installations et équipements nécessaires à son bon fonctionnement, dans un environnement fonctionnel et agréable pour ses futurs occupants.

Les travaux d’aménagement extérieur du Technopark, d’un montant prévisionnel de 16,16 MDH, impliquent un programme étendu couvrant une zone d’environ deux hectares. Ils comprendront notamment la mise en place de revêtements de sols, l’installation d’un réseau d’éclairage public de dernière génération, la création d’un système d’assainissement, ainsi que les installations liées à l’électricité moyenne tension, selon les informations fournies par l’AREP Fès-Meknès.

L’objectif principal est de créer un environnement fonctionnel et agréable, doté d’infrastructures de qualité, favorisant l’incubation optimale des futures startups qui s’établiront dans ce pôle technologique régional.

En parallèle à ce vaste chantier d’aménagements extérieurs, un investissement supplémentaire de 2,66 MDH a été alloué aux travaux d’ascenseur du bâtiment principal du Technopark. Cette enveloppe dédiée souligne l’importance accordée à l’accessibilité de cette structure de grande hauteur, au design architectural traditionnel inspiré des portes historiques de l’ancienne médina de Fès.

Incubateur régional

Avec une superficie totale de 7 159 m², le Technopark de Fès proposera des espaces de travail modernes et fonctionnels, adaptés aux besoins spécifiques des entreprises innovantes. Trente-quatre bureaux d’une superficie allant de 15 à 25 m² seront réservés aux startups en phase de démarrage, tandis que 32 autres bureaux de 25 à 35 m² accueilleront les startups les plus matures.

Ce projet vise à établir un incubateur régional pour les entreprises et à promouvoir l’échange d’expertise.

Issu d’une convention de partenariat entre le Conseil communal de Fès, le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Conseil régional et la société « Moroccan Information Technopark Company » (MITC), ce projet représente un investissement global de 55 MDH. Le Conseil régional y contribue à hauteur de 30 MDH, la commune de Fès à hauteur de 20 MDH, et le ministère de tutelle, via la MITC, mobilisera les 5 MDH restants.

Intégré dans le cadre du Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 et de la stratégie nationale Maroc Numérique, le Technopark de Fès vise à valoriser le potentiel scientifique et technologique de la région en encourageant le transfert de connaissances et la création d’entreprises innovantes. Les incubateurs jouent un rôle crucial dans le développement économique, social et technologique, en permettant la valorisation des résultats de la recherche et en stimulant la création d’emplois.