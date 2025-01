Deux-roues : l’indien TVS Motor Company conquiert le marché marocain

TVS Motor Company étend sa présence sur le continent africain. Actuellement implanté dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et de l’Est, le spécialiste indien de la moto s’étend désormais à l’Afrique du Nord, plus précisément au Maroc. Il vient fraîchement de lancer une gamme variée de deux-roues, le tout annoncé à des tarifs compétitifs.

TVS Motor Company, un leader mondial dans le secteur des deux et trois-roues, a récemment pénétré le marché marocain en collaboration avec son distributeur local, Hindi Motors. L’objectif est pour ce nouvel opérateur de se positionner sur un segment de marché porteur et très concurrentiel, tout en tirant son épingle du jeu. «Le marché marocain des deux roues est en pleine mutation, l’amélioration du pouvoir d’achat ayant rendu les motos plus accessibles pour les besoins de transport urbain et rural», a indiqué, à l’occasion d’une soirée de lancement dédiée à la marque, Omar Messaoudi.

Et le directeur général de Hindi Motors a ajouté : «certaines grandes agglomérations du Royaume commencent à être confrontées aux mêmes problèmes de congestion et de circulation qui prévalent dans certaines villes européennes. En conséquence, il se vend aujourd’hui trois fois plus de motos que de véhicules automobiles au Maroc. Et les projections tablent sur 500 000 deux-roues à l’horizon 2030».

Lire aussi | Renault: Le Maroc dans le Top 10 des marchés du groupe en 2024

Il faut dire que TVS Motor Company est reconnu mondialement pour l’ingénierie, l’innovation et la qualité de fabrication de ses motos. Comme l’a rappelé Rahul Nayak, vice-président de la division internationale chez TVS Motor Company, «nous demeurons un leader mondial établi et la deuxième plus grande marque de deux-roues en Afrique. Nos véhicules accompagnent quotidiennement plus de 58 millions d’utilisateurs dans le monde. La mobilité est un levier essentiel pour le progrès économique et social, et nous sommes honorés de servir les clients au Maroc».

Faut-il souligner que TVS Motor opère à ce jour dans plus de 80 pays. Aussi, le groupe dispose de quatre sites de production situés en Inde et en Indonésie. Et parmi ses filiales, on recense Norton Motorcycles, basée au Royaume-Uni, Swiss E-Mobility Group (SEMG) et EGO Movement, tous deux leaders sur le marché des vélos électriques en Suisse.

Lire aussi | Comment le Maroc en est arrivé à produire des camions poids lourds

Le nouvel opérateur s’appuiera sur le vaste réseau de distribution et de services de MotorSports Maroc, qui opère sous la bannière commerciale de Hindi Motors. Il table sur quatre bécanes pour séduire la clientèle marocaine, au rang desquels un scooter, le TVS Ntorq 125, un roadster, le TVS Raider 125. Ajoutez-y une moto à connotation un peu sportive, la TVS Apache décliné en deux versions, à savoir 160 et 200. Des bécanes qui nécessitent toutes de disposer d’un permis moto.

Selon Omar Messaoudi, les équipes de Hindi Motors mettront l’accent sur une «excellente expérience de vente et de service après-vente» à l’endroit des clients. Et ce n’est pas tout puisque TVS Motor entend créer au Maroc un certain nombre «d’expériences» à l’attention de cette même clientèle, dont la création d’une communauté de motards, mais aussi «la TVS Moto Soul», un festival dédié aux passionnés de moto organisé par TVS Racing, le premier team de course officiel de motos en Inde. Affaire à suivre donc !