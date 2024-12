En 2025, les Marocains auront dix-huit jours chômés payés

Ce sont dix-huit jours chômés payés que nos concitoyens auront le plaisir de compter dans leur inventaire des jours fériés en cette année 2025 qui arrive.

Puisse-t-elle être pour le Maroc, les Marocaines et les Marocains un augure de paix, de succès et de prospérité partagée dans ces aires arabe, africaine et euroméditerranéenne.

Le Nouvel An, première célébration

Pas plus tard que dans six jours, les Marocains, comme le reste des habitants de la planète, ouvriront les yeux, au lendemain des fêtes du Réveillon, sur un premier jour férié qui consacre la transition entre les moments de liesse de fin d’année et la reprise du travail dans une année qui commence.

Deux fêtes marquant le mois de janvier

Pour leur permettre de souffler durant deux autres jours fériés, les Marocains vont commémorer le 81ᵉ anniversaire du Manifeste de l’Indépendance, acte fondateur en 1944, d’une volonté de libérer le Royaume du joug colonial, et célébreront, le 14 janvier, le Nouvel An Amazigh (yennayer el filahi) dont ils souffleront la 2973ᵉ bougie.

Un intervalle avant Aïd El Fitr et la Journée du travail

À partir de cette date, et jusqu’à dimanche et lundi 30 et 31 mars, journées présumées de la célébration de Aïd El Fitr, il n’y aura plus de journées chômées payées jusqu’au 1er Mai, Journée internationale du travail, consacrée pour la première fois en 1890.

L’élan spirituel de l’été : Aïd El Adha et 1er Moharram

Dans les élans de la ferveur religieuse suscitée par le Pèlerinage vers les Lieux Saints de l’Islam, Aïd El Adha viendra, dans les dates présumées du vendredi 6 et samedi 7 juin 2025, consacrer des moments de retrouvailles et de convivialité familiale, suivi du 1ᵉʳ Moharram (Nouvel An Hégirien), le vendredi 27 juin 2025.

Fête du Trône et Fête de la Jeunesse

Le 30 juillet 2025, 26ᵉ anniversaire de l’avènement sur le trône de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est célébré et consacré par un jour férié, de même que la Fête de la Jeunesse, 62ᵉ anniversaire de Sa Majesté, qui sera célébrée le 21 août.

Fêtes nationales en août

Ce dernier événement est précédé de deux fêtes nationales, toutes deux consacrées, chacune, par un jour férié, à savoir : le 46ᵉ anniversaire de la récupération de Oued Eddahab, dont la survenue remonte à 1979 et le 72ᵉ anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, dont l’avènement remonte à 1953. Soit respectivement, le jeudi 14 août 2025 et le mercredi 20 août 2025.

Aïd al-Mawlid et célébrations nationales de l’automne

Aïd al-Mawlid (naissance du Prophète), vendredi 5 septembre 2025, viendra ponctuer un enchaînement de célébrations nationales, car dans l’élan festif de ces moments glorieux qui consacrent le renforcement de la souveraineté marocaine, le peuple marocain célèbrera successivement l’anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, dont l’avènement remonte à 1975, et la Fête de l’Indépendance, dont l’avènement remonte à 1955, et cela respectivement le jeudi 6 novembre 2025 et le mardi 18 novembre 2025.

Ces jours fériés offrent aux citoyens marocains des occasions de célébration, des moments de liesse populaire, de retrouvailles et de convivialité familiale, et de repos tout au long de l’année 2025.