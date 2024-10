Energie, ferroviaire, environnement… voici les 22 accords signés entre le Maroc et la France [Vidéo]

Le Maroc et la France consolident leur partenariat avec la signature de 22 accords stratégiques, impulsant des projets dans les secteurs énergétique, ferroviaire, éducatif, culturel et environnemental.

Lors de la visite d’État du Président français Emmanuel Macron au Maroc, un total de 22 accords ont été signés au Palais Royal de Rabat, renforçant une relation bilatérale historique et projetant une coopération de grande ampleur entre les deux pays.

Ces accords, couvrant des secteurs-clés tels que l’énergie, les transports, la recherche, la sécurité civile, et la culture, reflètent la volonté commune des deux chefs d’Etat de placer la barre haute pour les années à venir, inscrivant ce partenariat dans une nouvelle dynamique.

Renforcement de l’infrastructure ferroviaire et aéronautique

Le secteur des transports se trouve au cœur de cette coopération renouvelée. Un accord signé entre l’ONCF (Office National des Chemins de Fer) et Alstom prévoit la fourniture de nouvelles rames de trains à grande vitesse, renforçant ainsi le réseau ferroviaire marocain, déjà en partie alimenté par la ligne TGV reliant Tanger à Casablanca. Cette ambition est complétée par une déclaration d’intention sur la coopération financière dans le domaine ferroviaire et un contrat d’assistance signé entre la société française Sistra Egis et l’ONCF.

L’aéronautique figure également parmi les priorités, avec la signature d’un protocole d’accord entre le Maroc et Safran, portant sur la création d’un site de maintenance et de réparation des moteurs d’avion. Cet accord devrait non seulement renforcer le secteur aéronautique marocain mais également répondre aux enjeux stratégiques de la connectivité régionale.

Énergies renouvelables et transition énergétique : un axe clé

Dans un contexte de crise climatique mondiale, le Maroc et la France ont multiplié les partenariats dans les énergies renouvelables et la transition énergétique, soulignant la place du Maroc comme leader africain dans ce domaine. Le groupe OCP (Office Chérifien des Phosphates) s’associe avec Engie pour accélérer la transition énergétique dans ses opérations, et l’accord entre OCP et l’Agence Française de Développement (AFD) pour la décarbonation ouvre la voie à une production plus verte et durable.

L’hydrogène vert, perçu comme une solution énergétique d’avenir, fait également l’objet d’un engagement stratégique, officialisé par un partenariat signé avec TotalEnergies. Ce développement s’inscrit dans l’objectif commun des deux nations de réduire leur empreinte carbone tout en répondant aux besoins croissants en énergie verte.

Coopération dans l’éducation, la culture et la recherche

Le domaine de l’éducation et de la recherche bénéficie d’une attention particulière, avec la signature d’une déclaration de coopération éducative pour la période 2024-2026, ainsi qu’une déclaration d’intention dans l’enseignement supérieur, l’innovation et la recherche. Un centre de recherche franco-marocain (CRFM) sera mis en place pour favoriser l’innovation collaborative et former une nouvelle génération de chercheurs et d’ingénieurs, préparés aux défis du XXIe siècle.

Sur le plan culturel, un accord-cadre vise à structurer et soutenir l’écosystème de l’industrie créative marocaine, notamment dans les secteurs de la culture numérique et des jeux vidéo, offrant ainsi une plateforme pour la jeunesse marocaine et attirant de nouveaux talents dans l’industrie culturelle en pleine expansion.

Projets dans l’agriculture, la gestion de l’eau et la protection de l’environnement

La question de la sécurité hydrique demeure cruciale pour le Maroc, pays qui fait face à un stress hydrique important. Un protocole d’entente dans le domaine de l’eau a ainsi été signé, ainsi qu’une déclaration d’intention pour protéger les espaces naturels, afin de renforcer la résilience environnementale du Royaume et de promouvoir une agriculture durable et responsable.

Vers une nouvelle vision pour le développement humain et la prospérité partagée

Le Cabinet Royal a rappelé que cette visite d’État constitue un tournant pour les relations franco-marocaines, qui s’orientent désormais vers des objectifs communs de développement humain et de durabilité. À cet effet, la création d’un accélérateur d’investissement Maroc-France a pour ambition de dynamiser les échanges commerciaux et d’encourager des investissements directs dans des secteurs porteurs de croissance. Des entreprises françaises telles que CMA-CGM ont également officialisé leur coopération avec Tanger Med, un port stratégique qui positionne le Maroc comme un hub logistique de premier plan entre l’Europe et l’Afrique.

Enjeux diplomatiques et avenir du partenariat

Cette série d’accords intervient après des années de tensions, notamment liées à la question du Sahara occidental et aux réductions de visas. Les entretiens entre les deux Chefs d’État ont souligné la nécessité d’une vision stratégique commune pour les décennies à venir, intégrant non seulement des dimensions économiques et culturelles mais également les défis géopolitiques. S.M. le Roi Mohammed VI et le Président Macron ont également exprimé leur volonté de travailler ensemble pour la stabilité régionale, notamment en Méditerranée et au Moyen-Orient.

Voici la totalité des 22 accords signés: Accord entre l’ONCF et Alstom pour la fourniture de rames à grandes vitesse et leurs éléments de soutien ;

Déclaration d’intention sur la coopération financière dans le domaine ferroviaire ;

Contrat d’assistance entre la société Sistra Egis et l’ONCF ;

Contrat de fourniture d’appareils de voies entre l’ONCF et Goslo Cogifer ;

Mise en œuvre de l’offre Maroc pour la filière de l’hydrogène vert : accord signé avec TotalEnergies ;

Partenariat stratégique pour la coopération énergétique, la connectivité et la transition énergétique,

Protocole d’accord entre le Maroc et la société Safran pour la mise en place d’un site de maintenance et de réparation des moteurs d’avion ;

Déclaration d’intention pour le renforcement de la coopération en matière de protection civile ;

Déclaration d’ intention pour le renforcement de la protection de l’espace naturel ;

Déclaration d’intention dans le domaine des ports ;

Protocole d’entente dans le domaine de l’eau ;

Déclaration dans la coopération dans l’éducation 2024-2026 ;

Accord cadre dans le domaine agricole et forestier ;

Déclaration d’intention dans le domaine de l’enseignement supérieur, de l’innovation et de la recherche ;

Déclaration d’intention relative à la coopération culturelle ;

Déclaration de soutien relative au soutien et à la structuration de l’écosystème de l’industrie cultuelle et créative, et des jeux vidéos ;

Protocole d’accord sur la création d’un accélérateur d’investissement Maroc-France ;

Protocole d’accord entre OCP et l’AFD dans la décarbonation ;

Accord de développement entre le groupe OCP et Engie dans le domaine de la Transition énergétique ;

Protocole d’accord relatif à l’extension de la 2e phase du parc éolien de Taza ;

Protocole d’accord entre CMA-CGM et Tanger Med ;

Protocole d’accord relatif au Centre de recherche franco-marocain CRFM.