Le chef de file des Républicains, Éric Ciotti, arrivé largement en tête au 1er tour des législatives françaises dans le cadre de l’alliance qu’il a composée avec le RN, promet de tout faire pour rétablir de bonnes relations avec le Maroc.

Le président du parti Les Républicains, Eric Ciotti, a réitéré ses positions en faveur d’un rapprochement avec le Maroc après la visite qu’il a effectué il y a quelques mois au Maroc. Cette fois, c’est en marge d’un meeting d’entre-deux tours que le leader du parti LR, qui a formé une alliance avec le Rassemblement national, qu’il s’est une nouvelle fois exprimé sur le Maroc.

« Si nous gagnons, nous voulons restaurer des relations d’amitié et de confiance avec le Royaume du Maroc, qui est un grand pays, une grande démocratie pour laquelle j’ai beaucoup de respect et pour laquelle j’ai beaucoup d’amitié et de considération. C’est un enjeu important de rétablir ces relations », a déclaré l’homme politique de droite au micro du média TRT.

Pour rappel, l’alliance composée du Rassemblement National (RN) et de LR (aile de Ciotti) a pris la tête du premier tour des législatives avec plus de 33 % des suffrages et 39 députés élus, y compris sa figure de proue, Marine Le Pen. Le Front populaire de gauche suit avec près de 28 % des suffrages et 32 élus, tandis que le camp présidentiel d’Emmanuel Macron se classe troisième avec seulement 20 % des voix.

Le second tour des élections législatives, prévu pour le 7 juillet, sera crucial. Le président Macron, face à une possible cohabitation avec un gouvernement d’extrême droite, pourrait voir son rôle devenir largement honorifique.