Seul pays arabe et africain à disposer de canadairs, le Maroc s’engage à protéger ses forêts et à soutenir les pays confrontés à des situations similaires. Avec les conditions météorologiques de plus en plus extrêmes et les risques croissants liés aux incendies, découvrez comment les choix stratégiques du pays et son approche proactive en matière de prévention des incendies portent leurs fruits.

L’été ne se résume pas seulement à la plage, aux parasols et aux vacances. C’est également la saison des incendies et des feux de forêt pour les pompiers. Avec les perturbations climatiques, la sécheresse, le stress hydrique et les vagues de chaleur qui touchent l’ensemble des pays du monde, les pompiers ont grandement besoin du renfort des canadairs, ces gros avions spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt, qui, au vu de la situation, risquent de devenir de plus en plus nécessaires. Les canadairs sont en effet des avions bombardiers d’eau qui peuvent larguer des quantités importantes d’eau sur les zones touchées par les incendies, permettant ainsi de limiter leur propagation. Leur capacité à transporter de l’eau ou des produits chimiques retardant permet donc de contenir et d’éteindre les incendies de manière plus efficace. Les canadairs sont également équipés de technologies avancées pour la détection des feux et la planification des opérations de lutte contre les incendies. Ils sont souvent utilisés en complément des hélicoptères bombardiers d’eau pour former une flotte aérienne polyvalente et réactive. Leur utilisation est particulièrement importante dans les régions où les feux de forêt sont fréquents et les conditions météorologiques difficiles.