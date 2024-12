Fioul. Afriquia SMDC gagne un gros contrat de plus de 2,4 milliards de DH de l’ONEE

Jackpot pour Afriquia SMDC. La société marocaine de distribution de carburants, filiale du groupe Akwa, a remporté le contrat pour la fourniture et la livraison de fioul standard et spécial aux différents sites de l’ONEE, pour un montant de 2,443 milliards de DH. Lors de cet appel d’offres, Afriquia a devancé Atlas Sahara pour décrocher le contrat.

Afriquia SMDC, dirigé depuis avril dernier par Khalid Mouchtaki, a remporté le 5 décembre 2024 auprès de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), le marché pour la fourniture et la livraison de fioul standard et spécial aux différents sites de l’ONEE.

Lire aussi | H&S Invest Holding. Moncef Belkhayat, l’entrepreneur marocain qui suit les traces du géant américain Procter & Gamble

Détails du contrat et des offres concurrentes

Avec ce contrat de 2,443 milliards de DH, qui a fait l’objet d’un appel d’offres, la filiale emblématique d’Akwa Group, contrôlée par la famille Akhannouch, devance Atlas Sahara, filiale de Derhem Holding. Cette dernière, détenue par la famille Derhem, a fait une offre de 3,97 milliards de DH.

Basée à Ain Sebaâ à Casablanca, Afriquia SMDC (Société marocaine de distribution de carburant) est spécialisée dans le domaine de la distribution de carburants à travers un large réseau de stations-service déployées au Maroc sous la marque « Afriquia ». Elle détient le plus grand réseau de stations-service au Maroc (19% du réseau des stations-service existantes selon le Conseil de la concurrence).

Lire aussi | Casablanca intègre le réseau mondial C40 des villes engagées dans la lutte contre le changement climatique

L’évolution de la production d’électricité au Maroc

Depuis dix ans, l’ONEE remplace progressivement la production d’électricité à partir de fioul, jugée coûteuse, par d’autres sources d’énergie, principalement le solaire et l’éolien.

Récemment, lors d’une intervention au Parlement, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a annoncé que la capacité installée pour la production d’électricité renouvelable a atteint 5 300 mégawatts, soit une augmentation de 7,3 % depuis le début du mandat actuel du gouvernement. Il est également à noter que, pour la première fois, l’énergie éolienne a surpassé l’hydroélectricité en termes de production d’électricité.