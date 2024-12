Wafa Assurance, candidate pour racheter une compagnie égyptienne

Wafa Assurance et le français Axa Assurance ont formulé des offres d’achat non contraignantes pour acquérir la majorité du capital de la compagnie égyptienne Delta Insurance, selon une annonce publiée le lundi 9 décembre par la Bourse du Caire. Wafa Assurance ambitionne d’acquérir au moins 51% du capital de Delta Insurance, tandis que l’assureur français, via sa filiale Axa Investment Egypt, prévoit de prendre au moins 75% des actions de cette société cotée sur l’Egyptian Exchange via sa filiale locale, Wafa Life Insurance Egypt, selon la même source.

Conformément à la réglementation égyptienne, les deux acquéreurs devront soumettre prochainement des offres d’achat fermes. À cette fin, ils ont déjà sollicité les autorités de régulation pour effectuer une due diligence, une étape cruciale dans le processus d’acquisition, qui consiste à analyser les aspects financiers, juridiques, opérationnels et stratégiques de l’entreprise avant son rachat.

Delta Insurance est détenue à 63,39% par l’Egyptian Kuwaiti Holding (EKH), une société d’investissement contrôlée par des hommes d’affaires égyptiens et koweïtiens de premier plan. L’entreprise commercialise des produits d’assurance et de réassurance dans les segments vie et non-vie.

Wafa Assurance déjà sur le marché égyptien

Wafa Assurance, dirigéeBoubker Jaï, par a démarré ses activités en Égypte en 2021 avec l’ouverture d’une filiale spécialisée dans l’assurance vie. Sa maison-mère, Attijariwabank est présente dans le pays de neuf ans. En 2017, le Groupe Attijariwafa Bank a acquis la totalité de Barclays Bank Egypt, désormais connue sous le nom d’Attijariwafa Bank Egypt SAE. Avec un réseau de 64 agences et 112 distributeurs automatiques de billets répartis sur les principales villes du pays, Attijariwafa Bank Egypt emploie plus de 1 445 personnes et sert une clientèle variée, composée d’entreprises et d’une base solide de plus de 169 120 clients de banque de détail.

Quant au groupe Axa, il est présent en Égypte depuis 2015, suite à l’acquisition de 100% de Commercial International Life Insurance Company (CIL), une entreprise leader dans les secteurs vie, épargne et retraite.

Avec plus de 120 millions d’habitants et représentant 4% du total des primes d’assurance émises en Afrique en 2023, l’Égypte constitue un marché clé pour les grands acteurs étrangers du secteur.