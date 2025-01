Gilles Fromageot nommé Directeur Général d’AXA Assurance Maroc

AXA Assurance Maroc a annoncé la nomination de Gilles Fromageot au poste de Directeur Général d’AXA Assurance Maroc ainsi que des entités AXA en CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances). Sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires, il prendra ses fonctions à compter du 24 février 2025.

Fort de 25 années d’expérience dans l’industrie de l’assurance, Gilles Fromageot a occupé plusieurs postes de direction à travers l’Europe et l’Asie, dans des environnements complexes et concurrentiels. Il est actuellement Directeur Régional d’AXA XL en Asie, où il supervise la stratégie de croissance et l’expansion de la société sur de nouveaux marchés.

Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de diriger les activités d’AXA au Maroc ainsi que dans les marchés CIMA, incluant le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. AXA souligne que cette nomination reflète sa volonté de renforcer sa stratégie de protection des clients et de développement en Afrique francophone.

Gilles Fromageot succède à Meryem Chami, qui quitte AXA pour des raisons personnelles après cinq années marquantes à la tête de l’entreprise. Arrivée en 2020 comme Directrice Générale d’AXA Assurance Maroc et des entités AXA en CIMA, Meryem Chami a ensuite été nommée Directrice Générale pour AXA Afrique en 2023.