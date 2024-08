Hydrogène vert: L’Offre Maroc capte près de 40 demandes de projet

L’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) a reçu près de 40 demandes de projet dans les différentes régions du Royaume, six mois après la diffusion de la circulaire du chef du gouvernement relative à la mise en œuvre de « l’Offre Maroc » pour le développement de la filière de l’hydrogène vert.

Le comité de pilotage chargé de « l’Offre Maroc » pour l’hydrogène vert, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a examiné la méthodologie qui sera adoptée pour l’évaluation et la sélection des projets à travers une définition rigoureuse des critères.

Ces demandes de projet témoignent «du vif intérêt et de l’interaction effective des investisseurs nationaux et des grands opérateurs internationaux dans le domaine énergétique pour l’Offre Maroc, considérée comme étant compétitive, intégrée, transparente et pratique», indique un communiqué du département du chef de gouvernement.

«Cet intérêt exprimé par les investisseurs porte sur les différentes régions du Royaume, du nord du Maroc jusqu’à ses provinces du sud», précise-t-on.

Dans ce cadre, l’Etat avait entrepris, conformément aux hautes directives royales, de définir un foncier public significatif d’environ 1 million d’hectares, en vue d’inciter et d’accompagner les porteurs de projets et de développer cette filière prometteuse, tout en veillant dans un cadre contractuel à garantir la préservation et la bonne utilisation de cette assiette foncière publique.

Le comité a, ainsi, examiné l’état d’avancement de la mise en œuvre des différents chantiers relatifs à l’opérationnalisation de cette stratégie.

Cette réunion intervient en application des orientations royales, appelant «à entreprendre la mise en œuvre rapide et qualitative de cette offre, de manière à valoriser les atouts dont dispose notre pays en la matière et à répondre au mieux aux projets portés par les investisseurs mondiaux dans cette filière prometteuse».