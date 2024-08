Jeux Paralympiques: Les para athlètes marocains déterminés à réaliser de belles performances

Les sportifs marocains participant aux Jeux Paralympiques 2024 qui se sont ouverts, mercredi à Paris, sont déterminés à réaliser de belles performances, a souligné, jeudi, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

« La délégation paralympique marocaine, toutes disciplines sportives confondues, entame ces jeux avec confiance et un moral au beau fixe, dans un climat de symbiose et d’enthousiasme, avec l’espoir de réaliser de meilleurs scores », a affirmé Benmoussa dans une déclaration à la MAP.

La qualification des 38 para athlètes marocains à ces Jeux est le fruit d’efforts soutenus déployés par les fédérations sportives et les directions techniques, sans oublier le soutien du département des sports à réunir les conditions optimales et à favoriser la bonne préparation des sportifs, a ajouté Benmoussa.

Lire aussi | S.M. le Roi décore le champion olympique Soufiane El Bakkali

Le ministre, qui s’est rendu au Village Paralympique en région parisienne pour s’enquérir des conditions d’installation de l’équipe marocaine, a rappelé les résultats distingués réalisés par le Maroc lors des JP de Tokyo, avec onze médailles, appelant les para athlètes à hisser haut le drapeau national lors des Jeux de Paris.

Benmoussa a précisé que la délégation paralympique marocaine a été accueillie dans de bonnes conditions et que les organisateurs ont mis à dispositions toutes les installations et structures nécessaires aux entrainements.

Lire aussi | Lionceaux de l’Atlas: une médaille pour se consoler et mieux entrevoir l’avenir

Le Maroc prend part à cette 17ème édition des Jeux paralympiques avec une délégation de 38 athlètes (24 hommes et 14 femmes) dans les épreuves d’athlétisme (déficience motrice et visuelle), de tennis en fauteuil roulant, de para powerlifting, de para taekwondo, de para cyclisme sur route et de cécifoot.

Le Royaume a remporté 38 médailles au total, lors de ses participations aux Jeux paralympiques depuis 1988 à Séoul, dont 16 d’or, 11 d’argent et 11 de bronze. Le para athlétisme s’est taillé la part du lion de ce palmarès, avec 34 médailles.