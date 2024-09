Intempéries: 2,5 MMDH pour la réhabilitation des provinces du Sud-Est

Le gouvernement prévoit un budget d’environ 2,5 milliards de dirhams (MMDH) pour la réhabilitation des zones sinistrées par les inondations dans le Sud-Est du Maroc, qui ont occasionné des pertes humaines et des dégâts matériels.

Le programme, lancé en application des hautes instructions royales, concerne les provinces d’Errachidia, Midelt, Ouarzazate, Tinghir, Zagora, Figuig, Jerada, Taroudant, Tata, Tiznit, Guelmim, Assa Zag, sévèrement affectées par les précipitations exceptionnelles de ces dernières semaines.

Les pouvoirs publics fourniront soutien et accompagnement pour mener à bien les opérations de reconstruction et de réhabilitation des bâtiments et logements endommagés, en plus de la réfection de l’infrastructure routière et des réseaux de télécommunications, d’eau potable, d’électricité et d’assainissement.

Le programme vise également à appuyer les activités agricoles dans les zones sinistrées, notamment à travers la réfection des ouvrages de petite et moyenne hydraulique et le soutien aux éleveurs qui ont perdu leurs troupeaux du fait des inondations, afin de permettre une reconstitution du cheptel dans ces régions.

Le lancement de cette initiative «consacre l’esprit d’engagement et de responsabilité qui fonde l’action du gouvernement et son attachement à la proximité et à l’écoute permanente des besoins de la population», souligne un communiqué du département du chef du gouvernement.

L’Exécutif compte mobiliser, conformément aux directives royales, les moyens humains et logistiques nécessaires pour répondre de manière rapide et efficace aux besoins de la population sinistrée, en mettant à contribution les différents départements ministériels concernés afin d’assurer la bonne mise en œuvre du programme.