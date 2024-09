Intempéries. Le bilan s’alourdit à 18 morts, 3 ressortissants étrangers parmi les victimes

Dans un bilan actualisé, le ministère de l’Intérieur indique, lundi, que 18 personnes ont trouvé la mort et quatre autres sont toujours portées disparues, suite aux intempéries qui ont touché plusieurs préfectures et provinces du Maroc.

Dix décès ont été enregistrés dans la province de Tata, trois à Errachidia, dont un Canadien et un Péruvien, deux à Tiznit, deux à Tinghir, dont un ressortissant espagnol, et un seul décès à Taroudant, souligne le ministère dans un communiqué.

Les quatre personnes portées disparues dans les provinces de Tata font l’objet de recherches intenses, précise la même source.

Voici le bilan des dégâts matériels établi par le ministère:



– 56 maisons se sont effondrées, dont 27 totalement



– 8 ouvrages d’art de taille moyenne se sont effondrés de manière totale ou partielle



– Des dommages ont été enregistrés au niveau des réseaux d’approvisionnement en électricité et en eau potable, et des réseaux téléphoniques. Les interventions sur le terrain menées par les équipes techniques ont permis de rétablir une partie importante du réseau électrique, tandis que les réseaux d’approvisionnement en eau potable et des services de télécommunications ont été totalement remis en service.



– Des interruptions momentanées ont concerné 110 tronçons routiers, dont 84 ont été rouverts, jusqu’à présent, à la circulation suite à l’intervention des services concernés.

Selon la même source, les autorités publiques s’emploient à mobiliser toutes les ressources humaines et logistiques nécessaires afin de faire face à cette situation exceptionnelle de manière rapide et efficace, et de prendre l’ensemble des mesures appropriées en vue d’apporter assistance aux citoyens.

Il s’agit de la distribution de rations alimentaires, tentes et couvertures au profit des familles affectées, en plus des efforts pour assurer le rétablissement rapide des services et des différents réseaux dans les zones concernées.