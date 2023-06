La Cause palestinienne. Bensaid met en évidence les efforts du Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi

La politique étrangère du royaume accorde une priorité à cette cause, qui est au cœur de l’action politique, diplomatique et des initiatives humanitaires engagées par le Maroc. L’objectif est de défendre les droits légitimes du peuple palestinien et de préserver le caractère religieux d’Al Qods, ainsi que son statut légal, son identité historique et civilisationnelle.

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que la question palestinienne reste au centre des préoccupations du Maroc. Le royaume insiste sur l’importance de cette cause et maintient une position ferme et constante à son égard. SM le Roi Mohammed VI considère la question palestinienne au même niveau d’importance que la question du Sahara marocain, comme en témoignent ses discours, lettres royales et rencontres avec des chefs d’État.

Le Maroc investit également dans des initiatives concrètes pour soutenir Al-Qods Acharif, notamment à travers l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif. Les développements actuels de la question palestinienne exigent l’implication des médias, qui doivent observer une stricte objectivité dans l’exercice de leur mission. Ils sont appelés à fournir des explications, des analyses et des investigations au service de l’humanité, au-delà des agendas politiques et économiques.

Le ministre a également appelé à mettre en place des mécanismes de plaidoyer médiatique en faveur d’Al-Qods Acharif et à soutenir les organes médiatiques locaux dans la ville sainte. Un colloque a été organisé dans ce contexte, en partenariat avec l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, et a été suivi d’une exposition présentant les projets lancés par l’agence dans les quartiers de la ville sainte.

L’article souligne l’estime arabe du rôle du Roi Mohammed VI en tant que Président du Comité Al Qods, dans la défense d’Al Qods Al Charif, la protection de ses lieux sacrés arabes et islamiques, et le soutien à la résistance de sa population. Cet événement s’inscrit également dans le cadre des recommandations du Conseil des ministres arabes de l’Information, qui appellent à accorder une attention particulière à la question d’Al Qods Al Charif dans les médias.