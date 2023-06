Le diagnostic et les recommandations du CESE

De l’accès à Internet haut débit à la promotion de l’intelligence artificielle, en passant par la modernisation des services administratifs, l’avis n°52/2021 du Conseil économique, social et Environnemental (CESE) met en évidence les défis et les opportunités qui se présentent au Maroc. Le Conseil dirigé par Ahmed Réda Chami vient de publier un avis intitulé « Vers une transformation digitale responsable et inclusive », soulignant l’importance croissante de cette thématique pour l’avenir du Maroc. Cet avis met en lumière les avantages de la digitalisation en termes d’interactions citoyen-administration, de productivité économique, de compétitivité et de réduction des inégalités sociales et spatiales. Cependant, il souligne également les faiblesses et les lacunes actuelles dans la mise en œuvre de politiques de transformation digitale, exacerbées par la crise de la Covid-19. Cet article analytique examine en détail les mesures proposées par le CESE et explore les implications économiques de cette transformation digitale responsable et inclusive pour le Maroc.

Adopter une vision claire !

Le CESE appelle à adopter une vision claire pour une transformation digitale inclusive et responsable, fixant des objectifs à atteindre dans les trois prochaines années. Parmi ces objectifs figurent l’accès généralisé à Internet haut débit et très haut débit, la modernisation des services administratifs par la digitalisation des procédures, ainsi que d’autres mesures visant à renforcer la cybersécurité, la souveraineté numérique et l’émergence d’un écosystème digital marocain. Ces objectifs ambitieux sont cruciaux pour accélérer la transformation numérique du pays et tirer pleinement parti de ses avantages économiques.

Prioriser le digital dans la mise en œuvre des lois et services publics

Le CESE recommande de donner la priorité au digital comme moyen par défaut de la mise en œuvre des lois, réglementations et services publics. Cela favorisera une transition plus rapide vers des processus administratifs plus efficaces, réduira les coûts et améliorera l’expérience des citoyens et des entreprises. En promouvant de nouvelles applications et de nouveaux systèmes à fort impact, le Maroc pourra exploiter pleinement le potentiel de la transformation digitale pour stimuler la croissance économique.

Se doter d’un cadre réglementaire adapté et complet

Pour assurer une transformation digitale réussie, le Maroc doit se doter d’un cadre réglementaire complet et adapté. Cela comprend des réglementations claires en matière de télétravail et de protection des données, afin de garantir la confiance numérique des utilisateurs et de promouvoir une utilisation responsable de la technologie. Un cadre réglementaire solide facilitera également l’investissement dans des infrastructures et des technologies numériques, renforçant ainsi la compétitivité de l’économie marocaine.

Renforcer la cybersécurité et la souveraineté numérique

La transformation digitale responsable exige une attention particulière à la cybersécurité et à la souveraineté numérique. Le Maroc doit renforcer la résilience de ses infrastructures numériques, protéger les données à caractère personnel et promouvoir une confiance numérique accrue.

Développer des data centers souverains en PPP

Selon le Conseil Économique, Social et Environnemental, le développement de data centers souverains nationaux et régionaux en partenariat public-privé est une étape cruciale pour assurer la sécurité des données et la résilience des infrastructures numériques. Ces centres de données permettront à l’État et aux entreprises marocaines d’héberger leurs actifs stratégiques, tels que les données sensibles et les applications critiques. En favorisant la localisation des données sur le territoire national, le Maroc renforcera sa souveraineté numérique et réduira les risques liés à la dépendance à des infrastructures étrangères.

Promouvoir l’écosystème digital marocain

L’émergence d’un écosystème digital dynamique et florissant est essentielle pour stimuler l’innovation, favoriser la création d’emplois et renforcer la compétitivité du Maroc dans l’économie numérique mondiale. Le CESE recommande d’utiliser le levier de la commande publique et des mécanismes de financement innovants pour soutenir les acteurs du secteur. L’avis du CESE souligne le fait que « des incitations financières telles que le suramortissement et la garantie de financement par l’État peuvent encourager les entreprises à investir dans leur digitalisation, contribuant ainsi à la croissance économique du pays ».

Accélérer l’inclusion financière grâce au paiement mobile

Selon le CESE, pour réduire l’utilisation du numéraire et favoriser l’inclusion financière, le Maroc doit accélérer le déploiement du paiement mobile. L’interopérabilité à l’échelle nationale est essentielle pour garantir une adoption large et faciliter les transactions financières sécurisées. « En comblant le retard dans ce domaine, le Maroc pourra stimuler les activités économiques, faciliter les échanges commerciaux et améliorer l’accès aux services financiers pour tous les citoyens », fait valoir le CESE.

Promouvoir la recherche et le développement dans la transformation digitale

L’intégration des systèmes académique, économique et industriel dans la recherche et le développement (R&D) de la transformation digitale est essentielle pour favoriser l’innovation et la croissance. En créant des « écosystèmes » favorables au développement de start-ups et en encourageant la collaboration entre les différentes parties prenantes, le Maroc peut stimuler la création d’une véritable industrie du digital. L’investissement dans des programmes de R&D permettra de développer des solutions technologiques avancées et de répondre aux besoins spécifiques des citoyens et des entreprises marocaines.

Ériger l’IA en priorité nationale

L’intelligence artificielle (IA) offre un énorme potentiel pour optimiser les coûts de production, améliorer l’efficacité et apporter des réponses innovantes aux besoins de la société. Le CESE souligne l’importance d’ériger l’IA en priorité nationale dans le cadre de la transformation digitale. En investissant dans la recherche, le développement et l’adoption de l’IA, le Maroc peut renforcer sa compétitivité et se positionner comme un acteur clé dans l’économie numérique mondiale.

Se brancher sur l’avenir : le modus operandi !

La transformation digitale responsable et inclusive est un enjeu majeur pour l’avenir du Maroc. En adoptant une vision claire et en mettant en œuvre les mesures proposées par le CESE, le Maroc peut surmonter les défis actuels et tirer pleinement parti des avantages économiques de la digitalisation. Assurer un accès généralisé à Internet haut débit, moderniser les services administratifs, renforcer la cybersécurité, promouvoir la souveraineté numérique, développer un écosystème digital dynamique et investir dans l’intelligence artificielle sont autant de domaines clés sur lesquels le pays doit se concentrer. Une transformation digitale réussie permettra d’améliorer la productivité, la compétitivité et la qualité des services offerts par les administrations. Elle réduira également les inégalités sociales et spatiales en donnant à tous les citoyens l’accès aux opportunités économiques et aux services numériques. De plus, en favorisant l’innovation et la création d’emplois, la digitalisation contribuera à la croissance économique durable du Maroc.

Cependant, il est important de noter que la transformation digitale ne doit pas se faire au détriment de la protection des données personnelles et de la confidentialité. Un cadre réglementaire solide et adapté est essentiel pour garantir la confiance des utilisateurs et assurer une utilisation responsable des technologies numériques. En fin de compte, la transformation digitale responsable et inclusive représente une opportunité stratégique pour le Maroc de renforcer sa position dans l’économie mondiale et de construire un avenir prospère pour ses citoyens. Pour ce faire, il est crucial de mettre en œuvre les recommandations du CESE avec détermination et engagement, en mobilisant toutes les parties prenantes, afin de réaliser pleinement le potentiel de la digitalisation et de promouvoir un développement économique durable et équitable.