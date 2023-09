Plus de 2.300 personnes ont péri dans les inondations qui ont dévasté la ville de Derna dans l’Est de la Libye, selon les services de secours, mais les autorités et la Croix-Rouge craignent mardi un bilan beaucoup plus lourd.

Ousssama Ali, porte-parole du « Service de secours et des urgences » libyen relevant du gouvernement internationalement reconnu de Tripoli, a affirmé à l’AFP que les inondations causées par la tempête Daniel avaient fait « plus de 2.300 morts » et environ 7.000 blessés à Derna, alors que plus de 5.000 personnes sont portées disparues.