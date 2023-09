Séisme au Maroc. Les défis du Royaume se comptent à la pelle

Cartographier les failles sismiques, standardiser les constructions, former les populations, établir des plans de mise à niveau des bâtiments vulnérables, promouvoir les constructions de typologies certifiées antisismiques, sensibiliser via les technologies de l’information, renforcer le cadre règlementaire de la construction, etc. Dans cette interview accordée à Challenge, l’architecte des écosystèmes urbains, expert judiciaire en architecture et urbanisme, Mohammed Hakim Belkadi, livre aux autorités les clés pour une gestion optimale des risques et de la période post-séisme, au lendemain de la catastrophe qui a frappé la province d’Al Haouz mais aussi Ouarzazate et Taroudante.

Au lendemain du récent séisme dévastateur qui a frappé la province d’Al Haouz et environs, le 8 septembre 2023, plusieurs architectes et urbanistes contactés par Challenge expriment leurs opinions sur les mesures nécessaires pour faire face à de telles catastrophes. Leurs commentaires mettent en lumière les défis auxquels le Maroc est confronté en matière de construction parasismique, de planification urbaine et de préparation aux risques naturels.