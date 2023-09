L’odeur des cadavres attire les charognards

Libération a-t-il demandé d’utiliser l’image de cet être humain, en pleine détresse ? Et de lui faire dire ce qu’elle n’a pas dit ? En fait, c’est là le meilleur exemple d’une perception néo-coloniale où l’autre, l’ex-colonisé, doit continuer à se comporter et à être traité comme un objet. Cette femme-là est pauvre, elle souffre, mais sa dignité demeure intacte. Ce que ne peuvent nullement voir ni comprendre les petits scribouillards de Libération.

Le Maroc, Etat souverain, a accepté l’aide offerte par quatre Etats. C’est une décision souveraine et hautement symbolique. Le Royaume Uni, une monarchie ancestrale où la démocratie a pu être établie sans recours à la guillotine. Il en est de même du Royaume d’Espagne, qui a connu le franquisme, autre version du fascisme, et qui a restauré la monarchie en prouvant que celle-ci n’est pas inconciliable avec la démocratie. Et enfin Qatar et les Emirats Arabes Unis, deux pays arabes qui partagent avec le Royaume du Maroc, langue, religion, culture et fraternité. Difficile à avaler par l’Etat français actuel, en déphasage total avec la réalité mondiale et surtout avec la réalité du continent africain où les peuples sont en train de devenir les véritables acteurs de leur destin.

L’Hexagone rêve encore du temps des Tartarins de Tarascon, prêt, pour faire de bonne affaires, à vendre des armes, en même temps, à deux adversaires tels que l’Algérie et le Maroc, et à attiser au maximum leur adversité, par tous les moyens, y compris par des fake news. Les deux peuples marocain et algérien ne sont pas dupes. Au fond d’eux-mêmes, la fraternité qui les relie ne s’est jamais éteinte et ne peut jamais être détruite, même si leur adversité a duré plus d’un demi siècle. Un simple battement d’aile de papillon peut anéantir cette adversité.

La France a été occupée par les nazis. Maroc, Algérie, Tunisie et Mauritanie ont été occupés par la France coloniale. Quelle différence entre le nazisme et le colonialisme ? Aucun, si ce n’est le fait que le nazisme a été vaincu, principalement par des forces externes à la France, alors que le colonialisme a réussi à faire peau neuve à travers le néocolonialisme, appelé inévitablement à s’éteindre devant la volonté de libération des « damnés du sud de la terre ».