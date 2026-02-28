Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Le crédit bancaire enregistre une hausse de 8,4% en janvier
Sahara: la Belgique matérialise son appui au plan d’autonomie
Multinationales: quand la DGI durcit la réglementation
Starlink: la deuxième génération de satellites «direct-to-cell» prévue pour 2027
Retour des intempéries dans plusieurs provinces du Royaume
Managem: le chiffre d’affaires grimpe de plus de la moitié
Frappes en Iran: le pétrole flambe, le gaz bondit
Sahara: la Finlande prend le train des soutiens au plan d’autonomie
Conflit en Iran: jusqu’où peuvent aller les prix du pétrole ?
Yasmina Asrarguis: la guerre au Moyen-Orient de nature à «redessiner les équilibres de puissance régionaux»
Home InternationalLe guide iranien Khamenei serait mort, selon des sources israéliennes
International

Le guide iranien Khamenei serait mort, selon des sources israéliennes

by Challenge
written by Challenge

Il y a de « nombreux signes » que le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué samedi dans l’attaque conjointe américano-israélienne sur l’Iran, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une allocution télévisée.

« Ce matin, nous avons détruit dans une attaque surprise le complexe du tyran Khamenei au coeur de Téhéran » et « il y a de nombreux signes que ce tyran n’est plus », a déclaré M. Netanyahu. « Nous avons éliminé de hauts responsables du régime des ayatollahs, des commandants des Gardiens de la Révolution, des responsables de premier plan du programme nucléaire, et nous continuerons », a-t-il encore révélé.

Deux chaînes de télévision israéliennes ont affirmé samedi soir que l’ayatollah Khamenei avait été tué dans l’attaque israélo-américaine. « Source israélienne: Khamenei est mort », indique un bandeau de la chaîne 12. « Source israélienne: Ali Khamenei a été éliminé », affiche pour sa part la télévision publique KAN.

Ces deux chaînes ont rapporté en des termes semblables qu’une « photo du corps » du guide suprême avait été montrée au président américain Donald Trump et à Benjamin Netanyahu.

Lire aussi | Frappes en Iran : la communauté internationale appelle à la retenue

« De hauts responsables israéliens ont été informés de l’élimination de Khamenei. Son corps a été retiré des décombres de son complexe », a rapporté KAN. Selon la chaîne 12, « une photo du corps a été montrée à Netanyahu et à Trump ».

Dans son allocution télévisée, M. Netanyahu a également déclaré que l’opération « décisive » lancée samedi matin contre l’Iran durerait « aussi longtemps que nécessaire », affirmant que que « dans les prochains jours, nous frapperons des milliers de cibles du régime terroriste ».

Challenge (Avec AFP)

Vous aimerez aussi

Frappes en Iran: le pétrole flambe, le gaz bondit

Le Maroc condamne les agressions iraniennes contre des pays arabes

Frappes en Iran : la communauté internationale appelle à la retenue

Les États-Unis et Israël lancent une attaque contre l’Iran [Vidéo]

Les Etats-Unis et l’Iran tentent d’éviter une guerre destructrice

Droits de douane: le geste éminemment géopolitique de la Chine envers l’Afrique