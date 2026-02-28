Le guide iranien Khamenei serait mort, selon des sources israéliennes

Il y a de « nombreux signes » que le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué samedi dans l’attaque conjointe américano-israélienne sur l’Iran, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une allocution télévisée.

« Ce matin, nous avons détruit dans une attaque surprise le complexe du tyran Khamenei au coeur de Téhéran » et « il y a de nombreux signes que ce tyran n’est plus », a déclaré M. Netanyahu. « Nous avons éliminé de hauts responsables du régime des ayatollahs, des commandants des Gardiens de la Révolution, des responsables de premier plan du programme nucléaire, et nous continuerons », a-t-il encore révélé.

Deux chaînes de télévision israéliennes ont affirmé samedi soir que l’ayatollah Khamenei avait été tué dans l’attaque israélo-américaine. « Source israélienne: Khamenei est mort », indique un bandeau de la chaîne 12. « Source israélienne: Ali Khamenei a été éliminé », affiche pour sa part la télévision publique KAN.

Ces deux chaînes ont rapporté en des termes semblables qu’une « photo du corps » du guide suprême avait été montrée au président américain Donald Trump et à Benjamin Netanyahu.

Lire aussi | Frappes en Iran : la communauté internationale appelle à la retenue

« De hauts responsables israéliens ont été informés de l’élimination de Khamenei. Son corps a été retiré des décombres de son complexe », a rapporté KAN. Selon la chaîne 12, « une photo du corps a été montrée à Netanyahu et à Trump ».

Dans son allocution télévisée, M. Netanyahu a également déclaré que l’opération « décisive » lancée samedi matin contre l’Iran durerait « aussi longtemps que nécessaire », affirmant que que « dans les prochains jours, nous frapperons des milliers de cibles du régime terroriste ».

Challenge (Avec AFP)