Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Immobilier: quand le prêt est versé mais la vente échoue, la banque peut-elle exiger le remboursement ?
Nadia Fettah rassure sur la résilience et l’attractivité de l’économie marocaine [Vidéo]
Immobilier: hausse de l’indice des prix de 0,6% en 2025
L’ONMT veut renforcer son positionnement sur le marché allemand
Expropriation pour utilité publique: ce qui va changer!
TOFCO MAROC investit 100 MDH dans une usine à Jorf Lasfar
Moyen-Orient: 19.000 liaisons annulées, faible reprise des vols
Ramadan: LabelVie organise sa 4e campagne de solidarité
Le torchon brûle à nouveau entre les États-Unis et l’Espagne [Vidéo]
Realpolitik: l’UE adopte la carte officielle du Maroc
Home Entreprises & MarchésSFM Conseil : succès du Certificat Exécutif pour pérenniser les entreprises familiales
Entreprises & Marchés

SFM Conseil : succès du Certificat Exécutif pour pérenniser les entreprises familiales

by Wafaa Mellouk
written by Wafaa Mellouk
Abdelkader Boukhriss, président de SFM Conseil

SFM Conseil, en partenariat avec l’IÉSEG School of Management, a annoncé la clôture de la première édition de son Certificat Exécutif « Pérennité & Leadership intergénérationnel ». Présenté par Abdelkader Boukhriss, président de SFM Conseil, ce programme innovant et premier du genre au Maroc s’adresse aux dirigeants et membres des entreprises familiales pour les accompagner dans la structuration de leur gouvernance, l’anticipation de la transmission et le renforcement du leadership intergénérationnel.
 La première édition a réuni une dizaine de participants autour de modules pratiques et interactifs, favorisant la co-construction d’une vision partagée pour pérenniser leurs sociétés.

Dans un contexte où les entreprises familiales constituent un pilier économique majeur, la question de la transmission reste cruciale. Selon des études internationales, 95 % des entreprises familiales ne survivent pas à la troisième génération de propriétaires, un défi partagé par de nombreuses sociétés marocaines. L’absence de préparation et de cadre structuré face aux enjeux humains, organisationnels et stratégiques explique en grande partie cette réalité. Pour Abdelkader Boukhriss, président de SFM Conseil, l’entreprise familiale est profondément ancrée dans son territoire et ses valeurs : certaines familles du Sud maintiennent le cœur de leur activité localement tout en se développant ailleurs, tandis que Casablanca concentre environ 60 % des entreprises familiales.

Ces entreprises reposent sur des piliers forts tels que le travail, la loyauté et la confiance, et leur durabilité dépend de la capacité à transmettre ces valeurs de génération en génération. La gouvernance et la succession constituent des enjeux majeurs : la vision à long terme doit être co-construite avec tous les membres de la famille, faute de quoi elle risque de provoquer des tensions et de compromettre la continuité du projet entrepreneurial. La complexité s’accroît avec la troisième génération, lorsque fondateurs, enfants et petits-enfants, aux parcours et ambitions divers, se retrouvent impliqués. Structurer la gouvernance familiale et différencier famille et entreprise deviennent alors indispensables pour encadrer l’émotionnel, clarifier les responsabilités et faciliter la prise de décision.

Lire aussi | Créations, marques, brevets… les clignotants sont au vert

Le certificat a encouragé la participation de plusieurs membres d’une même famille, voire de familles associées, afin de favoriser le dialogue et le partage d’expériences. Les ateliers ludiques, comme le « jeu des 7 familles », ont permis de créer une dynamique interactive, confrontant expériences et points de vue dans un cadre sécurisé.

Le programme a couvert quatre modules complémentaires : Succession & Gouvernance pour élaborer une charte familiale et réfléchir à un plan de succession ; Leadership & Talents pour développer le leadership intergénérationnel et gérer les compétences au sein de la famille ; Stratégie & Innovation pour construire une stratégie durable intégrant l’innovation ; Vision & Charte familiale pour aligner les membres sur des valeurs partagées et formaliser les objectifs financiers et non financiers de la famille.

L’introduction d’administrateurs indépendants a été mise en avant comme un levier de neutralité et d’impartialité dans les décisions sensibles, notamment sur la rémunération ou la répartition des parts.

Lire aussi | Maroc : les exportations automobiles grimpent de 19,1% en janvier

Pour Boukhriss, « l’entreprise familiale ne se limite pas à la performance économique : elle repose sur un équilibre subtil entre objectifs financiers et valeurs non financières, comme la préservation de l’unité familiale et la vision à long terme ». Le rôle des experts et intervenants académiques consiste à accompagner chaque famille dans la construction d’une gouvernance sur mesure, adaptée à ses spécificités et à son histoire, en favorisant l’anticipation, le dialogue et la cohésion intergénérationnelle.

Fort du succès de cette première promotion, SFM Conseil et l’IÉSEG School of Management envisagent déjà le lancement d’une deuxième édition pour poursuivre l’accompagnement des entreprises familiales marocaines et consolider leur héritage entrepreneurial. « Ce certificat traduit notre volonté de partager nos expertises avec les familles entrepreneuses marocaines et de leur offrir un programme complet qui tient compte de leurs histoires, de leurs valeurs et de leurs ambitions », conclut Antoine Decouvelaere, directeur délégué à l’Executive Development & Innovation de l’IÉSEG. 

Vous aimerez aussi

Expropriation pour utilité publique: ce qui va changer!

Managem: le chiffre d’affaires grimpe de plus de la moitié

Bank Al-Maghrib: une nette augmentation des crédits et des dépôts en 2025

Crédit du Maroc accélère sa transformation et se rapproche de ses objectifs 2028

Offshoring: le pari des 40 milliards d’ici 2030

Taxe carbone aux frontières européennes: nos exportateurs sont-ils prêts ?