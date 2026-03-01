SFM Conseil : succès du Certificat Exécutif pour pérenniser les entreprises familiales

SFM Conseil, en partenariat avec l’IÉSEG School of Management, a annoncé la clôture de la première édition de son Certificat Exécutif « Pérennité & Leadership intergénérationnel ». Présenté par Abdelkader Boukhriss, président de SFM Conseil, ce programme innovant et premier du genre au Maroc s’adresse aux dirigeants et membres des entreprises familiales pour les accompagner dans la structuration de leur gouvernance, l’anticipation de la transmission et le renforcement du leadership intergénérationnel.

La première édition a réuni une dizaine de participants autour de modules pratiques et interactifs, favorisant la co-construction d’une vision partagée pour pérenniser leurs sociétés.

Dans un contexte où les entreprises familiales constituent un pilier économique majeur, la question de la transmission reste cruciale. Selon des études internationales, 95 % des entreprises familiales ne survivent pas à la troisième génération de propriétaires, un défi partagé par de nombreuses sociétés marocaines. L’absence de préparation et de cadre structuré face aux enjeux humains, organisationnels et stratégiques explique en grande partie cette réalité. Pour Abdelkader Boukhriss, président de SFM Conseil, l’entreprise familiale est profondément ancrée dans son territoire et ses valeurs : certaines familles du Sud maintiennent le cœur de leur activité localement tout en se développant ailleurs, tandis que Casablanca concentre environ 60 % des entreprises familiales.

Ces entreprises reposent sur des piliers forts tels que le travail, la loyauté et la confiance, et leur durabilité dépend de la capacité à transmettre ces valeurs de génération en génération. La gouvernance et la succession constituent des enjeux majeurs : la vision à long terme doit être co-construite avec tous les membres de la famille, faute de quoi elle risque de provoquer des tensions et de compromettre la continuité du projet entrepreneurial. La complexité s’accroît avec la troisième génération, lorsque fondateurs, enfants et petits-enfants, aux parcours et ambitions divers, se retrouvent impliqués. Structurer la gouvernance familiale et différencier famille et entreprise deviennent alors indispensables pour encadrer l’émotionnel, clarifier les responsabilités et faciliter la prise de décision.

Le certificat a encouragé la participation de plusieurs membres d’une même famille, voire de familles associées, afin de favoriser le dialogue et le partage d’expériences. Les ateliers ludiques, comme le « jeu des 7 familles », ont permis de créer une dynamique interactive, confrontant expériences et points de vue dans un cadre sécurisé.

Le programme a couvert quatre modules complémentaires : Succession & Gouvernance pour élaborer une charte familiale et réfléchir à un plan de succession ; Leadership & Talents pour développer le leadership intergénérationnel et gérer les compétences au sein de la famille ; Stratégie & Innovation pour construire une stratégie durable intégrant l’innovation ; Vision & Charte familiale pour aligner les membres sur des valeurs partagées et formaliser les objectifs financiers et non financiers de la famille.

L’introduction d’administrateurs indépendants a été mise en avant comme un levier de neutralité et d’impartialité dans les décisions sensibles, notamment sur la rémunération ou la répartition des parts.

Pour Boukhriss, « l’entreprise familiale ne se limite pas à la performance économique : elle repose sur un équilibre subtil entre objectifs financiers et valeurs non financières, comme la préservation de l’unité familiale et la vision à long terme ». Le rôle des experts et intervenants académiques consiste à accompagner chaque famille dans la construction d’une gouvernance sur mesure, adaptée à ses spécificités et à son histoire, en favorisant l’anticipation, le dialogue et la cohésion intergénérationnelle.

Fort du succès de cette première promotion, SFM Conseil et l’IÉSEG School of Management envisagent déjà le lancement d’une deuxième édition pour poursuivre l’accompagnement des entreprises familiales marocaines et consolider leur héritage entrepreneurial. « Ce certificat traduit notre volonté de partager nos expertises avec les familles entrepreneuses marocaines et de leur offrir un programme complet qui tient compte de leurs histoires, de leurs valeurs et de leurs ambitions », conclut Antoine Decouvelaere, directeur délégué à l’Executive Development & Innovation de l’IÉSEG.