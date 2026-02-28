Agressions iraniennes: Sa Majesté le Roi exprime son plein appui aux pays du Golfe

Suite aux agressions iraniennes contre les Etats du Golfe, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu, samedi 28 février, plusieurs appels téléphoniques avec des dirigeants de ces pays frères.

Il s’agit de Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, Président de l’Etat des Émirats Arabes Unis, de Sa Majesté le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, Souverain du Royaume de Bahreïn, de Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite, président du Conseil des ministres, et de Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir de l’Etat du Qatar.

Au cours de ces appels, Sa Majesté le Roi a réaffirmé la ferme condamnation par le Royaume du Maroc des agressions abjectes ayant visé la souveraineté de ces Etats frères et la sécurité de leurs territoires, indique un communiqué du Cabinet royal.

Le Souverain a également exprimé son soutien et son plein appui à ces pays dans toutes les mesures légitimes qu’ils jugent appropriées pour la préservation de leur sécurité et de la quiétude de leurs citoyens.

Partant des liens fraternels ancrés et de la solidarité constante qui unit le Royaume du Maroc à ces Etats frères, Sa Majesté le Roi a insisté sur le fait que la sécurité et la stabilité des pays du Golfe arabe font partie intégrante de la sécurité et de la stabilité du Royaume du Maroc, et que toute atteinte à leur sécurité constitue une agression grave et inacceptable et une menace directe pour la stabilité de la région.