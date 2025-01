Le Hamas « ne gouvernera plus jamais à Gaza », assure un conseiller de Trump

Le mouvement islamiste palestinien Hamas « ne gouvernera plus jamais à Gaza », a affirmé dimanche le futur conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump, Mike Waltz, lors d’un entretien à la chaîne américaine CNN.

« Il ne peut plus être une organisation terroriste et il ne gouvernera plus jamais à Gaza », selon celui qui est actuellement élu républicain de Floride à la Chambre des représentants.

Cet ancien combattant, envoyé plusieurs fois en mission en Afghanistan, s’exprimait quelques heures après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, après plus de 15 mois de guerre.

« Israël va faire le nécessaire pour s’assurer, avec le soutien des Etats-Unis, que le Hamas ne gouvernera plus jamais à Gaza », a martelé l’ancien « béret vert » (membre des forces spéciales).

« Le chemin s’annonce ardu », a-t-il néanmoins prévenu, évoquant la possibilité de poches de résistance au sein du territoire et de combats sporadiques avec des combattants du Hamas.

Mais « le président Trump peut rapprocher les parties comme personne », a estimé Mike Waltz.

Il a mentionné le possible déploiement de forces de sécurité soutenues par le monde arabe, dans lesquelles pourraient figurer des Palestiniens, pour maintenir l’ordre et assurer la stabilité du territoire.

