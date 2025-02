Le Maroc élu au Comité exécutif de l’Organisation de la coopération numérique

Le Royaume du Maroc a été élu membre du Comité exécutif de l’Organisation de la coopération numérique (DCO), lors de la 4e Assemblée générale de cette organisation, tenue mercredi à la Mer Morte, en Jordanie.

En marge des travaux de cette Assemblée Générale, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, s’est félicitée, dans une déclaration à la MAP, de cette élection qui illustre les efforts considérables que le Royaume ne cesse de déployer dans le domaine de l’économie numérique et dans le suivi permanent de ses évolutions.

Il s’agit tout particulièrement des évolutions en rapport avec les technologies de pointe, l’Intelligence Artificielle (IA) et les chantiers de transformation numérique et de technologies de l’information, ainsi que de l’accompagnement des jeunes entrepreneurs et des startupeurs dans les domaines numérique et de l’IA, a-t-elle précisé.

Mettant en avant l’expérience et l’expertise accumulées par le Maroc dans ce domaine, la ministre a relevé que cette élection bien méritée est à même de renforcer la position du Maroc au sein de l’organe de prise de décision de la DCO et de contribuer au développement des orientations et des politiques de cette organisation internationale, qui remplit un rôle éminent dans le développement de l’économie numérique et des technologies d’information dans ses pays membres.

Outre le Maroc, le Sultanat d’Oman, Chypre, l’Arabie Saoudite et le Pakistan ont été élus au Comité exécutif au titre de 2025, aux côtés de la Jordanie qui assurera sa présidence au cours de cette session.

La 4e Assemblée générale de la DCO a examiné, entre autres, des solutions innovantes afin de relever les défis entravant la réalisation d’un développement global et durable dans le monde numérique, ainsi que les moyens de renforcer la coopération numérique et la recherche de stratégies susceptibles de contribuer à l’accélération d’une transformation numérique globale, outre des questions stratégiques de coopération numérique entre les pays membres dans la perspective de développer davantage l’économie numérique et le soutien à l’innovation.

En marge de l’Assemblée générale, l’Organisation de la coopération numérique a remis des prix de la prospérité numérique, notamment au Marocain Abdellatif Belmkadem, président de l’Institut national d’innovation et de technologie avancée.

La DCO a été fondée en 2020 dans le but de renforcer la collaboration et la coopération dans l’entrepreneuriat, l’innovation, la croissance des entreprises et l’emploi dans une économie numérique partagée.

Elle regroupe la Jordanie, le Maroc, l’Arabie Saoudite, le Koweït, le Sultanat d’Oman, le Bahreïn, le Qatar, le Bangladesh, le Ghana, le Pakistan, Chypre, Djibouti, la Gambie, la Grèce, le Nigeria et le Rwanda.