Le Maroc enregistre un nouveau record d’arrivées de touristes pour le mois d’avril

Le flux des arrivées s’est accru de 17% au cours du mois d’avril 2024 par rapport au mois d’avril 2023, pour atteindre 1,3 million d’arrivées, un niveau record pour un mois d’avril, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Au terme des quatre premiers mois de 2024, le nombre des arrivées au Maroc a atteint un chiffre record pour cette période de l’année, soit 4,6 millions d’arrivées, en hausse de 567.000 d’arrivées par rapport à fin avril 2023, indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Par ailleurs, au terme du premier trimestre (T1) 2024, les principaux indicateurs du secteur du tourisme (arrivées et nuitées) ont continué de s’apprécier. Le flux des arrivées à la destination « Maroc » s’est renforcé de 12,8%, avoisinant ainsi 3,3 millions d’arrivées.

Cette performance résulte de l’augmentation de 15,4% des arrivées des touristes étrangers et de 9,8% de celles des MRE. Par ailleurs, plus de 5,5 millions de nuitées ont été réalisées dans les établissements d’hébergement classés à fin mars 2024, soit une hausse de 2,9% en un an, recouvrant une consolidation des nuitées des non-résidents (+9%), atténuée par le repli des nuitées des résidents (-12%).

Quant aux recettes touristiques, elles ont atteint 23,7 milliards de dirhams (MMDH), enregistrant une baisse de 5,1% à fin mars 2024 par rapport à fin mars 2023. Ces recettes restent toutefois supérieures de 44% par rapport à celles du premier trimestre de 2019.

Ainsi, l’activité du secteur du tourisme a quasiment retrouvé, à fin 2023, son niveau d’avant crise (année de référence 2019) avec un taux de récupération de sa valeur ajoutée de 98,3%, en moyenne, après un taux de récupération de 80,5% un an plutôt.

Comparée à fin 2022, la valeur ajoutée de ce secteur s’est raffermie en moyenne de 25,8%, suite à une amélioration de 6,9% au T4, de 11,2% au T3, de 31,2% au T2 et de 53,9% au T1-2023.