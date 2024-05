Pièces automobiles. Une filiale du marocain Safari et le français Tesca Group créent une coentreprise

Filiale du groupe Safari, Mafaco, société marocaine de fabrications cotonnières va former une entreprise commune avec le français Tesca Group (ex-Trèves TSC), un des principaux leaders mondiaux de la création et de la fabrication de solutions innovantes pour l’industrie automobile mondiale. Présent dans le Royaume depuis 2004, le spécialiste français de l’intérieur du véhicule et l’entreprise du groupe Lamrani travaillent déjà ensemble depuis 2016.

L’équipementier automobile Tesca, créateur et fabricant de textiles, matériaux et composants de sièges pour l’habitacle, avance ses pions au Maroc. Moins d’un an après avoir renforcé les moyens de ses filiales marocaines, ie groupe français rebat les cartes de sa présence dans le Royaume. En effet, il est en train de créer une coentreprise avec Mafaco, une filiale à 100 % du groupe marocain Safari.

La joint-venture commune sera une société anonyme de droit marocain dont l’objet social porte sur « toutes opérations industrielles et commerciales liées à l’étude, la conception, le développement, la fabrication, l’assemblage, la commercialisation, l’achat, la vente et la distribution de tous produits textiles, tricotés ou tissés, stratifiés ou non, destinés à l’industrie automobile et les pièces coupées et cousues pour l’intérieur de véhicules automobiles, la fabrication des appui-têtes de sièges automobiles, à savoir l’armature métallique de l’appui-tête, ainsi que toutes activités connexes et complémentaires ».

Le groupe de la famille Lamrani et le groupe familial devenu ETI (Établissement de Taille Intermédiaire) à coups d’opérations de croissance externe et de croissance organique au pas de charge, se connaissent bien. En août 2016, ils ont signé un contrat de partenariat qui permet à Mafaco de fabriquer des composants de sièges en textile pour l’industrie automobile dans son usine de Kénitra, en s’appuyant sur son savoir-faire et celui de Tesca. A l’époque, avant de décrocher ce contrat avec ce fournisseur important de cette industrie, la filiale du groupe Safari, créée en 1948 et basée dans la zone industrielle de Kénitra, était spécialisée dans la fabrication des tissus denim, sportwear et des tissus à usages techniques.

Avec cette nouvelle entreprise commune, Tesca est parti pour renforcer encore maillage industriel dans le Royaume lui assurant une présence dans les principaux marchés automobiles, aussi bien en Europe, que dans les autres continents.

En juillet dernier déjà, il a injecté pas moins de 90 millions de DH dans ses deux usines basées à Tanger, à savoir Tesca Covering Material Morocco et Tesca Seat Component Morocco (ex-Faw Automotive Morocco).

Il faut dire que le spécialiste français en textile, matériaux et composants de siège pour intérieurs automobiles, a érigé le Maroc en principale plateforme d’offshoring après la Chine et l’Inde, avec plus de 1.000 salariés répartis sur les trois sites marocains qui fabriquent essentiellement des coiffes automobiles. Aussi, de nouveaux investissements sont prévus au cours des deux prochaines années afin d’accompagner la montée en puissance des filiales marocaines.

En attendant, le Conseil de la Concurrence a donné le 23 mai son aval pour la création de la coentreprise avec Mafaco en accordant un délai de 10 jours, soit le 3 juin 2024, aux tiers intéressés pour faire connaître leurs observations.

Avec plus de 4.000 salariés, le groupe Tesca revendique un chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros (plus de 3 milliards de DH) avec une présence dans 17 pays.