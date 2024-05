Dessalement de l’eau de mer. La BERD va accorder un prêt de 200 millions d’euros au Groupe OCP

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) va financer le groupe OCP à hauteur de 2,2 milliards de DH (environ 200 millions d’euros équivalents) pour la construction d’installations de dessalement d’eau de mer destinées à couvrir les besoins industriels de la société mais aussi à fournir de l’eau potable aux villes d’El Jadida et de Safi, selon l’institution financière internationale, très active en faveur des investissements verts des entreprises au Maroc.

Ces fonds serviront au financement de la construction de deux usines de dessalement de l’eau de mer, selon la BERD. Ces usines du Groupe OCP permettront de répondre aux besoins d’expansion des installations d’engrais de Jorf Lasfar et de Safi du leader mondial en solutions de fertilité des sols et nutrition des plantes et de garantir que la prise d’eau industrielle provient à 100 % de l’eau de mer.

Outre une autonomie des sites industriels et miniers du Groupe OCP en eau non conventionnelle, le projet permettra de fournir de l’eau potable aux villes d’El Jadida et de Safi et les zones voisinant les usines de Safi et Jorf du Groupe OCP. De plus, l’eau précédemment allouée à l’OCP sera réutilisée pour améliorer la disponibilité en eau potable des communautés du bassin d’Oum Er Rbia.

La valorisation des ressources en eau reste au cœur de la stratégie de l’OCP. Depuis quelques années, le Groupe a lancé plusieurs projets afin de contribuer à la préservation des ressources hydrauliques. Le groupe vise à maintenir son leadership industriel et commercial dans son secteur d’activité (le phosphate) mais également dans le cadre de l’environnement. « Le projet s’inscrit dans la continuité des engagements du Maroc en matière de durabilité visant à réduire la pression sur les ressources, après cinq années consécutives de grave sécheresse dans le pays », indique la BERD dans sa note, relevant que ce financement entre dans le cadre du Programme d’investissement vert du Groupe OCP visant notamment l’utilisation exclusive d’eaux non conventionnelles et d’énergies propres d’ici 2027.

« Le projet fait partie d’un programme d’investissement pluriannuel visant à augmenter la production d’engrais, à produire de l’ammoniac vert et à mettre en œuvre la stratégie verte de l’entreprise, notamment l’approvisionnement en eau provenant de sources non conventionnelles. La Banque apporte un complément en accordant un prêt important et en mobilisant des participations privées non financées dans la structure du projet », détaille la BERD.

Pour rappel, le Groupe OCP a lancé un nouveau programme d’investissement de 12 milliards USD pour la période 2023-2027 afin d’accroître la capacité d’extraction minière et de production d’engrais du groupe OCP. Il s’est engagé également à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Il a ainsi pour objectif de faire fonctionner l’intégralité de ses installations industrielles à partir d’énergie verte d’ici 2027 ; la production électrique devant uniquement provenir de l’énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et de cogénération.