La Chine considère le Maroc comme un partenaire « naturel » et une destination « privilégiée » pour ses investissements, a affirmé, jeudi à Rabat, Li Changlin, ambassadeur de la République Populaire à Rabat.

« Les relations entre Rabat et Pékin affichent une dynamique extraordinaire et les deux pays portent une vision commune sur les grands enjeux de l’heure et militent pour le multilatéralisme », a souligné l’ambassadeur qui intervenait à l’occasion d’une rencontre-débat sur les relations sino-marocaines, organisée par le Conseil marocain des Affaires étrangères (CMAE).

Lors de cette rencontre, qui a rassemblé des chercheurs, universitaires et diplomates, M. Li Changlin a mis en avant les atouts majeurs dont dispose le Royaume, notamment sa stabilité politique, ses ressources humaines qualifiées et son environnement favorable à l’investissement, relevant que le Maroc est devenu une destination privilégiée pour les investissements chinois, particulièrement l’industrie, l’automobile et le textile.

Se félicitant de la hausse remarquable des échanges commerciaux entre les deux pays, dont le volume dépasse les 7 milliards de dollars US, le diplomate chinois a expliqué que cette tendance est due à des partenariats solides favorisant le partage d’expertise et le développement de nouvelles opportunités d’affaires.

Évoquant la récente visite du président chinois Xi Jinping à Casablanca, il a soutenu que cette visite donnera une nouvelle impulsion à la diversification et à l’intensification des relations bilatérales.

M. Li Changlin a, en outre, mis en lumière le rôle de la dynamique ascendante des relations sino-marocaines en tant que vecteur du développement du continent africain.

Dans ce cadre, il a relevé que l’Afrique constitue l’un des piliers de la politique étrangère marocaine, ajoutant que la Chine place également le continent africain au cœur de ses priorités en matière de relations internationales, de coopération au développement et de partenariat économique.

À cet égard, le diplomate a fait valoir que les objectifs de Rabat et Pékin convergent vers une meilleure implication dans les politiques consacrées au développement du continent africain, ajoutant que les deux pays peuvent collaborer ensemble pour contribuer à la formation des jeunes du continent et accélérer le développement des économies africaines.

Et d’affirmer que Rabat et Pékin affichent une volonté commune pour hisser leur partenariat à un niveau supérieur et élargir leur coopération pour englober de nouveaux domaines tels que l’Intelligence artificielle (IA) et la transition énergétique.