Les hôteliers appelés à assainir leur situation avec la CNSS pour bénéficier de Cap Hospitality

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire a annoncé la signature d’une convention permettant aux établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) de régulariser leur situation dans des conditions préférentielles avant le 31 décembre 2025.

L’assainissement des comptes avec la CNSS leur ouvre la voie de bénéficier du programme de mise à niveau du parc hôtelier « Cap Hospitality », qui vise un objectif cible de 25.000 chambres et un impact attendu d’un maximum de 4 milliards de dirhams (MMDH) d’investissement.

Cette convention a été signée entre le ministère de l’Économie et des Finances, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) et la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière (FNIH), précise le ministère dans un communiqué.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des efforts qui visent à moderniser le parc hôtelier national pour répondre aux standards internationaux et aux besoins des grands événements sportifs que le Maroc s’apprête à accueillir, poursuit la même source, notant que la régularisation sociale constitue un prérequis essentiel pour accéder au programme gouvernemental « Cap Hospitality », ainsi qu’à tout autre programme d’aide proposé par l’État.

Le dispositif prévoit deux options, à savoir un paiement intégral avec une exonération des pénalités et frais, ou un rééchelonnement sur une période maximale de 60 mois accompagné de remises sur les majorations de retard, les astreintes et frais de recouvrement de la créance. Un comité de suivi dédié assurera la bonne mise en œuvre et pourra proposer des ajustements.

Par ailleurs, l’engagement de la FNIH marque une étape importante dans la collaboration entre les secteurs public et privé, souligne le communiqué, ajoutant que cette mobilisation conjointe État-Profession garantit une mise en œuvre adaptée aux réalités du terrain et offre aux établissements une opportunité unique d’améliorer leur compétitivité et de contribuer au rayonnement touristique du Royaume.