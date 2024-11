Le nouveau Kodiaq débarque chez Skoda Maroc

Skoda Maroc (Groupe Centrale Automobile Chérifienne) vient de lancer le tout nouveau Kodiaq, un SUV moderne qui symbolise l’évolution de la marque vers des modèles toujours plus innovants, technologiques et raffinés. Avec cette nouvelle génération, le constructeur tchèque vise à se démarquer dans le segment des SUV familiaux, en alliant style, performance et confort.

Esthétiquement, ce nouveau modèle adopte les dernières tendances stylistiques de la marque, avec des lignes élancées et affirmées qui ne passent vraiment pas inaperçues. À l’intérieur, l’habitacle mise sur le confort avec des sièges avant réglables électriquement et dotés d’une fonction mémoire. Le levier de vitesse a été repositionné pour se rapprocher du volant, optimisant ainsi l’ergonomie et le confort de conduite. Côté coffre, ce grand SUV se hisse au niveau des meilleurs, offrant une capacité gargantuesque de 910 litres, soit 75 litres de plus que le modèle précédent.

Il va sans dire que les équipements de confort et de sécurité ne manquent pas. Dès la première finition (Sélection), le nouveau Kodiaq ne fait pas la fine bouche, offrant un haut niveau de confort et de technologies pour une expérience de conduite de belle facture. Justement coté confort, les équipements incluent de série le système «Kessy Full» qui permet un accès et un démarrage sans clé, tandis que le «Smart Link» avec «Apple CarPlay» et «Android Auto» sans fil assure une connectivité fluide. Enfin, le «Virtual Cockpit» et l’écran tactile de 10 pouces offrent une maîtrise totale des informations essentielles.

En matière de sécurité, l’engin est équipé des dernières innovations d’assistance à la conduite, telles que les caméras panoramiques 360°, le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance intelligente au stationnement. Le «Front Assist» avec détection des piétons et cyclistes garantit quant à lui une protection idéale. Animé par un 2,0 litres TDI de 150 chevaux, associé à une boîte de vitesses automatique à 7 rapports, et pouvant compter sur ses quatre roues motrices, l’attelage mécanique du nouveau Kodiaq entend offrir à son utilisateur une expérience de conduite alliant puissance et souplesse d’utilisation. Un cocktail idéal pour affronter aussi bien les routes urbaines que les terrains accidentés. Comptez un tarif d’attaque de 359 900 DH pour qui veut repartir au volant d’un Kodiaq.