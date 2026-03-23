Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Le Maroc invité d’honneur du Sommet de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Auto Hall valide un plan de financement stratégique de 1,1 milliard de DH
Produits pétroliers et dérivés : le Conseil de la concurrence renforce son suivi
Royal Air Maroc inaugure une nouvelle liaison Bruxelles-Tétouan
Bayer place l’innovation au cœur de l’agriculture nord-africaine [Vidéo]
Challenge N° 1007 • Du 27 mars au 2 avril 2026
Terres Soulaliyates: sortez les calculettes, le décret est arrivé
Ciments du Maroc double son résultat net en 2025
Les tour-opérateurs français se réunissent dans le nord du Maroc
Sociétés civiles immobilières: le Maroc renforce le contrôle
Home InternationalLe pétrole dégringole après des propos de Trump sur l’Iran
International

Le pétrole dégringole après des propos de Trump sur l’Iran

by Challenge
written by Challenge
DR.

Les cours du pétrole ont brusquement chuté, lundi, après l’annonce du président américain Donald Trump d’un report des frappes contre les centrales électriques iraniennes, le président américain évoquant de « très bonnes » discussions avec l’Iran.

Vers 11H20 GMT (12H20), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, chutait de 9,63% à 101,39 dollars, après avoir brièvement perdu plus de 14%. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, perdait 9,39% à 89,01 dollars.

Dans un soubresaut, Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis et l’Iran avaient eu de « très bonnes et productives discussions pour une résolution totale » des hostilités et précisé qu’elles « continueraient cette semaine ».

Lire aussi | Guerre au Moyen-Orient: quelles répercussions pour le royaume ?

Le président américain a aussi fait part sur son réseau Truth Social d’un report « de cinq jours » de toute frappe sur des centrales électriques ou des infrastructures énergétiques en Iran.

Pour sa part, le Sultanat d’Oman, qui a joué le rôle de médiateur entre l’Iran et les Etats-Unis lors des dernières négociations sur le nucléaire, a dit « travailler activement » pour sécuriser le passage des navires dans le détroit stratégique d’Ormuz, bloqué de facto par Téhéran.

« Oman travaille activement à mettre en place des dispositifs de passage sécurisé dans le détroit d’Ormuz », a écrit le ministre omanais des Affaires étrangères sur X, en affirmant que la guerre n’avait pas été provoquée par l’Iran et que ses conséquences économiques risquaient de s’aggraver si elle se poursuit.

Lire aussi | Guerre au Moyen-Orient: les éclairages de l’économiste Adnane Benchekroune [TROIS QUESTIONS]

Aussi, Moscou a annoncé un échange téléphonique entre son chef de la diplomatie Sergueï Lavrov et son homologue iranien Abbas Araghchi, après l’annonce de discussions irano-américaines sur une cessation des hostilités. « La partie russe a souligné la nécessité d’un arrêt immédiat des hostilités et d’un règlement politique », a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué.

Challenge (Avec AFP)

Vous aimerez aussi

Les marchés mondiaux portés par les espoirs de paix en Iran    

Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales

Les Etats-Unis sollicitent le Maroc pour les engrais

Le pétrole s’installe à 100 dollars, les marchés suspendus à la guerre au...

Moyen-Orient: les marchés financiers s’offrent un répit

Trump: la guerre en Iran est « quasiment » finie, premier repli du pétrole