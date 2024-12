Les prévisions du lundi 23 décembre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 23 décembre 2024:

– Temps assez froid à froid avec gelée ou verglas la matinée et la nuit sur les reliefs, le Sud-Est, l’Oriental, les Hauts plateaux et les plaines intérieures.

– Formations brumeuses, la matinée et la nuit, sur les plaines nord et centre et l’Oriental.

– Temps stable et largement ensoleillé sur tout le pays.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Anti-Atlas et le Nord des provinces du Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -06/00°C sur les reliefs du Haut Atlas, 00/04°C sur le reste de l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 09/15°C sur le Souss et le nord-ouest des provinces sahariennes et de 04/07°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse.

– Mer belle à peu agitée sur la méditerranée et le Détroit, agitée entre Casablanca et Tarfaya devenant agitée à forte le soir au Nord de Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs, parfois belle à peu agitée le matin au Nord d’Assilah.