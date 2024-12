Marwa Cheikh Youssef, présidente de Hack&Pitch, nous a quittés

Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès de Marwa Cheikh Youssef, survenu le dimanche 22 décembre au soir. Reconnue pour sa générosité, sa sagesse et son engagement inlassable.

La communauté technologique et entrepreneuriale exprime sa profonde affliction suite à la disparition d’une figure clé dans le développement du business et de l’écosystème des startup au Maroc.

En ces moments difficiles, nous adressons nos pensées les plus sincères à son époux, Mehdi Alaoui, Founder & CEO de LaStartupStation, ainsi qu’à toute sa famille, ses proches, et à tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître et de collaborer avec elle.

Dévouée et particulièrement passionnée par son travail, Marwa Cheikh Youssef était une leader visionnaire, engagée depuis plusieurs années dans l’accompagnement des jeunes et la promotion de l’entrepreneuriat. Elle a parcouru les 12 régions les plus reculées du Royaume pour coacher et guider les jeunes porteurs de projets, les aidant à transformer leurs idées en réalité.

Architecte de formation, Marwa avait consacré sa première thèse à la création d’un centre d’artisanat pour les femmes rurales, une initiative visant à préserver le patrimoine marocain tout en valorisant les compétences locales. En tant qu’urbaniste, ses expériences à Paris et Istanbul l’ont inspirée à créer des incubateurs d’entreprises dans des zones défavorisées, contribuant ainsi à l’intégration des jeunes dans des environnements en difficulté.

Depuis 2016, elle occupait le poste de vice-présidente de Hack&Pitch, un mouvement international dédié à l’innovation et aux startups. Grâce à des hackathons et des programmes comme « Geek on a Bus », elle a permis à de nombreuses idées novatrices de devenir des prototypes viables. Plusieurs de ces projets ont ensuite été incubés par La Startup Factory, donnant naissance à de véritables success stories.

Marwa et son équipe ont inspiré plus de 40 000 jeunes et organisé plus de 150 événements technologiques, principalement en Afrique. Sa vision, son énergie et son engagement resteront une source d’inspiration pour des générations d’entrepreneurs.

Que son âme repose en paix.