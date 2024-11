L’UM6P et l’EPFL élargissent leur partenariat pour promouvoir les énergies vertes

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) renforcent leur coopération avec la signature d’un nouvel accord dans le domaine des énergies vertes.

Ce partenariat, officialisé lors d’une cérémonie le 13 novembre, a pour objectif de favoriser la recherche conjointe et le développement de solutions durables, répondant aux enjeux croissants des énergies renouvelables.

L’accord a été signé par Hicham El Habti, Président de l’UM6P, Martin Vetterli, Président de l’EPFL, et Anna Fontcuberta i Morral, présidente désignée de l’EPFL. Il prévoit la mise en place de projets collaboratifs dans le secteur des énergies vertes, et vise à constituer des tandems de chercheurs provenant des deux institutions pour renforcer les synergies scientifiques. L’initiative pourrait également mener à la création d’infrastructures communes et de démonstrateurs technologiques pour les recherches menées conjointement.

Martin Vetterli a souligné la complémentarité des ressources naturelles entre les deux pays, évoquant « les lacs et glaciers suisses et les vents et le soleil marocains » comme un terrain d’expérimentation idéal pour les nouvelles technologies. Anna Fontcuberta i Morral a exprimé son enthousiasme face aux projets à venir, mettant en avant la créativité et l’énergie de l’UM6P.

Hicham El Habti a quant à lui déclaré que cet élargissement du partenariat marque un engagement commun à faire progresser la recherche dans les énergies durables, avec une ambition de fournir des solutions concrètes aux défis environnementaux et de contribuer au développement scientifique en Afrique.

Cette nouvelle étape de collaboration s’appuie sur l’initiative « Excellence in Africa », lancée en 2020 pour promouvoir l’excellence scientifique sur le continent. Fortes du succès de cette initiative, l’EPFL et l’UM6P ont récemment décidé de prolonger ce programme jusqu’en 2031. Elles y ont ajouté un axe de recherche axé sur les solutions numériques pour des villes durables en Afrique de l’Ouest, avec l’objectif d’apporter des technologies numériques pour améliorer la résilience urbaine et réduire la vulnérabilité des populations.