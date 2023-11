Maroc. Le temps sera assez froid, ce dimanche 26 novembre

Voici les prévisions métrologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 26 novembre 2023 :

– Temps assez froid et gelée locale sur l’Atlas, le Rif, les plateaux Orientaux et les versants sud-est en matinée et en nuit.

– Quelques nuages bas et formations brumeuses près des côtes.

– Ciel clair à peu nuageux en général.

– Températures minimales de l’ordre de 00/06°C sur l’Atlas, de 03/08°C sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est, de 12/16°C sur l’extrême sud et de 07/12°C sur le reste du pays.

– Températures maximales en hausse sur une bonne partie du Royaume.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit et peu agitée à agitée ailleurs.