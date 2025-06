Maroc: plus de 220 MMDH de recettes fiscales nettes en 2024, en hausse de 16%

Les recettes fiscales nettes en 2024 se sont établies à plus de 220,52 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 16% par rapport à l’exercice précédent, selon la Direction Générale des Impôts (DGI).

La réalisation des objectifs de la Loi de Finances (LF) 2024 sont ainsi de l’ordre de 111%, fait savoir la DGI dans son rapport d’activité 2024.

Par type d’impôt, ces recettes se répartissent sur l’impôt sur les sociétés – IS (33,7%), l’impôt sur le revenu – IR (29,1%), la taxe sur la valeur ajoutée – TVA (19,5%), les droits d’enregistrement et de timbre – DET (11,7%), les contributions sociales de solidarité sur les bénéfices et revenu (3,4%), les majorations et autres impôts (2,3%) et les autres contributions obligatoires gérées par la DGI (0,3%), précise la même source.

En évolution annuelle, les recettes nettes au titre de l’IS, l’IR, la TVA et les DET se sont appréciées respectivement de 12,9%, 18,9%, 23,8% et 7,2%.

En brut, les recettes fiscales globales ont atteint 242,48 MMDH, en augmentation de 16,1% comparativement à 2023, dépassant l’objectif de la LF-2024 de 14,9%.

La DGI révèle aussi que le bilan 2024 en matière de remboursements, dégrèvements et restitutions liquidés s’est élevé à près de 22 MMDH, soit 19,6% de plus qu’en 2023, avec un taux de réalisation de l’objectif arrêté par la LF-2024 de 168,1%.