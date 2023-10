Marrakech. Les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI : Tour d’horizon

La Coalition du secteur privé pour les femmes entrepreneures africaines créée lors des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech. Son objectif : soutenir l’entrepreneuriat féminin, favoriser leur autonomisation économique et faciliter leur accès aux marchés internationaux.

Lire aussi | Chocs externes et impacts distributifs sur les prix alimentaires : L’analyse de Carlos Van Hombeeck du FMI

Le Maroc bénéficiera du financement de la SIFC et la SID

Le Maroc a signé un mémorandum d’entente avec la Société islamique internationale de financement du commerce (SIFC) et la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) pour renforcer la coopération économique et énergétique. Cela comprend un financement pour les entreprises publiques et privées, un soutien aux petites et moyennes entreprises, et le transfert d’expertise agricole vers les pays de l’Organisation de la coopération islamique. La SIFC prévoit d’approuver jusqu’à 100 millions de dollars pour soutenir les importations de biens stratégiques et renforcer les efforts d’exportation.

Maroc-USA : renforcer les relations comerciales

Une table ronde à Marrakech, en marge des Assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du FMI, s’est concentrée sur le renforcement des relations commerciales entre le Maroc et les États-Unis. Cette réunion a examiné les opportunités offertes par la Société Américaine Development Finance Corporation (DFC) pour promouvoir une prospérité partagée et financer des projets d’envergure dans divers domaines tels que le traitement de l’eau, les autoroutes, et la gestion des nappes phréatiques.

Lire aussi | Maroc. Osmosun et PCS s’allient pour développer la technologie de dessalement solaire

Le CEO de la Banque mondiale pour une institution financière plus performante (The Economic Times)

Le nouveau président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a souligné la nécessité pour l’institution de devenir « meilleure » et « plus grande » lors des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech. Banga vise à renforcer la capacité de la Banque mondiale à lutter contre le changement climatique, la pauvreté et les pandémies dans les pays en développement. Banga a également exhorté à accroitre la capacité financière de la banque pour relever les défis des prochaines décennies.