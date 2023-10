L’UM6P et le CGIAR ouvrent la voie à la recherche agricole en Afrique

Le « African Scolarship Program » représente une lueur d’espoir pour les jeunes Africains à la recherche d’impact. Il s’agit d’une initiative visionnaire offrant des bourses doctorales et post-doctorales conçues pour permettre aux jeunes du continent de s’engager dans des projets de recherche essentiels. Ces recherches porteront sur les défis pressants de notre époque : la sécurité alimentaire, l’adaptation au changement climatique, l’amélioration de la gestion des ressources naturelles et l’intensification durable de l’agriculture.

Dans le cadre d’une alliance novatrice, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole (CGIAR), ont dévoilé deux initiatives transformatrices. Ces initiatives, le « African Scholarship Program » et le « Centre de développement des capacités CGIAR-UM6P », sont sur le point de remodeler le paysage du développement des capacités dans le domaine des sciences de l’agriculture et de l’environnement dans toute l’Afrique.

L’écosystème de recherche CGIAR et UM6P Benguerir.

Ce programme, qui s’appuie sur les forces et les vastes réseaux de recherche de l’UM6P et des centres de recherche du CGIAR, couvrira plusieurs pays africains. En outre, il met fortement l’accent sur l’amélioration de l’employabilité des jeunes chercheurs dans les secteurs public et privé. Cette approche holistique offre un soutien vital à l’aube de ces carrières naissantes.

M. Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), souligne le besoin urgent de remédier au sous-investissement chronique dans la recherche agricole africaine. Il souligne leur vision commune : « Au cours des quatre prochaines années, nous accueillerons des doctorants africains, ce qui offrira des opportunités de recherche vitales pour les jeunes diplômés. Notre objectif est d’étendre ce modèle à d’autres universités, en exploitant le pôle One-CGIAR de l’UM6P pour obtenir un impact significatif et stratégique ».

La seconde initiative, le « CGIAR-UM6P Capacity Development Hub », vise à établir un cadre solide pour la recherche et le développement agricoles en Afrique. Sa mission est claire : renforcer la recherche, faciliter l’éducation, encourager les projets de recherche en collaboration et le financement conjoint, favoriser l’engagement de l’industrie et s’attaquer aux problèmes critiques liés à la sécurité alimentaire, à l’agriculture durable et au développement socio-économique sur le continent.

Simeon Ehui, directeur régional du GCRAI pour l’Afrique continentale et directeur général de l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA), souligne le rôle essentiel que joue la formation d’étudiants prometteurs dans leur parcours pour devenir des experts armés de techniques innovantes et d’idées nouvelles. Cette expertise est essentielle pour faire avancer la recherche de pointe en agriculture.

Les deux initiatives ont été dévoilées lors d’un événement de haut niveau qui s’est tenu sur le campus de de l’université à Benguerir. Bruno Gerard, doyen du College for Agriculture and Environmental Science de l’UM6P, a été rejoint par le Dr Ehui et M. Aly Abousabaa, directeur régional du CGIAR pour l’Asie centrale et occidentale et l’Afrique du Nord et directeur général du Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA). Ensemble, ils ont franchi une étape importante en signant officiellement le programme de bourses et le pôle de développement des capacités.

Cette collaboration témoigne de l’engagement inébranlable du CGIAR et de l’UM6P à promouvoir l’excellence académique et le rôle central de la recherche dans le paysage agricole africain. Elle représente une avancée substantielle vers un avenir plus durable et plus prospère pour le continent. Le décor est planté pour une nouvelle ère d’innovation, de partage des connaissances et de progrès, grâce aux efforts collectifs de ces deux entités influentes.