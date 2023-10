Véhicules électriques. Auto Nejma déroule la nouvelle stratégie de Mercedes-Benz au Maroc

C’est une petite révolution qui est en train de se tramer dans les coulisses d’Auto Nejma. À plus ou moins long terme, cette dernière permettra à Mercedes de se positionner sur la plus haute marche du podium dans le segment des voitures de luxe au Maroc. Clairement, l’importateur de la marque à l’étoile s’est calé sur les nouvelles orientations stratégiques de développement du constructeur allemand. Ce dernier, est en train d’anticiper l’interdiction des moteurs thermiques dans l’Union européenne à partir de 2035 et dans le cadre de son programme «Ambition 2039», il met tout en œuvre pour disposer d’un parc de véhicules neutres en CO2 dans les 20 ans à venir. D’ailleurs d’ici 2030, plus de la moitié des voitures vendues par Mercedes seront disponibles au choix en tout électrique ou en hybride rechargeable.

Outre le fait de vouloir construire des véhicules «désirables» (dixit Mercedes), les futurs modèles regorgeront de plus en plus de gadgets et feront la part belle aux technologies les plus avancées, assorties d’un panel de services en tout genre accessibles via des applications compatibles intégrées. Il faut y ajouter l’expérience client qui revêt une importance capitale pour la marque. Dans cette optique, elle poursuit le développement de ses activités de ventes et de marketing à l’échelle mondiale afin de répondre aux besoins individuels de ses clients, y compris à l’ère du numérique.

Rappelons qu’Auto Nejma a inauguré le 20 juin dernier un nouveau «flagship store» à Casablanca qui vient soutenir cette stratégie de Mercedes dans le segment du luxe. Justement, cette plateforme répond aux dernières normes de distribution progressivement implémentées à travers le réseau de la firme à l’étoile à l’échelon mondial. Tout en renforçant son positionnement dans le segment du luxe, de la durabilité et de la technologie, le constructeur automobile allemand, à travers l’ensemble de ses marchés, entend augmenter son volume de ventes d’environ 60% d’ici 2026.

«Avec cette nouvelle stratégie, Mercedes a changé son fusil d’épaule. En effet, la marque ne se positionne plus dans le segment du premium, mais un cran au-dessus, à savoir dans le segment du luxe», nous explique Achraf Hajjaji. Et le Directeur général adjoint d’Auto Nejma de poursuivre : «nous ne vendons pas uniquement des véhicules, nous proposons aussi des solutions de transport et des applications. Nous sommes connectés et surtout à l’écoute de nos clients afin de leur offrir une expérience digitale de belle facture, un service après-vente taillé sur mesure».