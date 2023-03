Mediterrania Capital s’offre le quart du capital de Laprophan

Le tour de table du groupe pharmaceutique est sur le point d’accueillir un nouvel entrant. En effet, le fonds d’investissement Mediterrania Capital IV va prendre une participation de 24,59% dans Laprophan via sa nouvelle filiale MC IV Pharma, basée au Luxembourg.

Après avoir investi près de 290 millions d’euros à travers plusieurs opérations de prise de participations, notamment celles réalisées dans MedTech Group, Cash Plus, l’Université privée de Marrakech (UPM), Dislog, Akdital Holding et TGCC, grâce à son troisième fonds « MC III », Mediterrania Capital Partners n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Le fonds d’investissement est plus que jamais décidé à prolonger son accompagnement des PME et entreprises de taille intermédiaire en Afrique du Nord, qui présentent un chiffre d’affaires annuel de 20 à 300 millions d’euros et dotées de stratégies d’expansion sur les marchés d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne. Aussi, alors que son troisième fonds MC III a été intégralement déployé, Mediterrania Capital Partners a lancé son quatrième fonds pour une taille cible de 350 millions d’euros. Il s’agit de Mediterrania Capital IV (MC IV), un nouveau véhicule.