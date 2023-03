Le Maroc restreint les exportations de tomates pour faire baisser les prix intérieurs

Le président de la Fédération des exportateurs marocains de fruits et légumes (FIFEL), Lahoucine Aderdour, a déclaré vendredi 24 mars que le ministère de l’Agriculture avait convenu d’un quota journalier d’exportation, le mois dernier, avant d’arrêter toutes les exportations du 18 au 22 mars, avec un quota inférieur de 700 tonnes par jour depuis jeudi.

Les exportateurs ont reçu, vendredi, un quota de 1 000 tonnes, soit moins que les 1 500 tonnes habituelles, selon la même source. Les produits plus chers, comme les tomates cerises qui représentent plus de la moitié des exportations de tomates du Maroc, ne sont pas concernés par les restrictions.

Le mauvais temps au Maroc et en Espagne a perturbé les récoltes de légumes cette année, entraînant des pénuries de salades de base en Europe et une hausse des prix qui a contribué à faire grimper l’inflation au Royaume-Uni à 10,4 % en février.

De leur côté, les négociants craignent que les réductions des exportations n’affectent leur part sur les marchés clés de l’Union européenne et de la Grande-Bretagne. «Nous n’honorons pas nos contrats d’approvisionnement à long terme», a déclaré un négociant à l’agence de presse, notant que la plupart des contrats avec des clients britanniques sont signés un an à l’avance, à des prix fixes. « La crédibilité du Maroc en tant que fournisseur stable de tomates sur le marché de l’UE et du Royaume-Uni est en jeu », a-t-il ajouté.

Plus tôt le jeudi, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, interrogé sur l’inflation, a déclaré qu’il était impossible de parler d’exportations, tant que les prix des denrées alimentaires étaient encore élevés dans le marché intérieur. Mardi dernier, l’inflation au Maroc a conduit Bank Al-Maghrib à relever pour la troisième fois consécutive son taux directeur de 50 points de base à 3%. Cette année, la région de Souss-Massa qui produit 90% des tomates du Maroc s’attend à une production de 695 000 tonnes, contre 975 000 l’année dernière. «Nous nous attendons à ce que l’activité d’exportation normale reprenne à mesure que la production s’améliore», a déclaré Aderdour.

Le Maroc a également imposé certaines restrictions l’année dernière, mais les a abandonnées après la chute des prix intérieurs. Cette année, la principale région productrice de tomates du Maroc, la région de Souss-Massa, s’attend à une production de 695 000 tonnes, contre 975 000 tonnes l’an dernier, d’après les chiffres du ministère de l’Agriculture. Les interdictions d’exportation peuvent pousser les producteurs à passer aux tomates cerise ou à d’autres produits qui ne sont pas soumis à des restrictions, a déclaré un exportateur qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. « En regardant le coût de production maintenant avec les interdictions d’exportation… les tomates rondes ne sont plus une activité rentable », a-t-il déclaré.