Nadia Fettah rencontre le vice-président de la Banque mondiale pour renforcer le partenariat stratégique

Le renforcement du partenariat stratégique entre le Maroc et la Banque Mondiale a été au centre d’un entretien, mardi à Rabat, entre la ministre de l’économie et des finances, Nadia Fettah, et le vice-président de la Banque mondiale (BM) de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord (MENA), Ousmane Dione.

Ces entretiens ont été l’occasion de passer en revue les réformes structurelles initiées par le gouvernement, conformément aux Hautes Directives Royales, et de s’informer de l’état d’avancement des grands projets à l’égard du chantier de l’État social, d’infrastructures, de l’emploi, des énergies renouvelables et de la transition numérique.

A cette occasion, M.Dione a qualifié le partenariat entre le Maroc et la BM de « fort », félicitant le Royaume des avancées majeures qu’il a pu réaliser.

Il a, en outre, relevé que les deux parties ambitionnent de collaborer dans plusieurs domaines, notamment l’emploi, l’inclusion des femmes, la régionalisation et l’élaboration de politiques durables.

« Nous avons discuté également de l’organisation de la Coupe du monde, en particulier l’optimisation des infrastructures qui seront mises en place, au profit de l’économie marocaine pour positionner davantage le Royaume sur la scène internationale », a fait savoir M.Dione.

De son côté, Mme Fettah a qualifié le partenariat entre le Maroc et la Banque Mondiale d’exemplaire, soulignant que cette entrevue était une occasion pour la délégation de la BM de prendre connaissance des avancées des projets importants que le Maroc a entrepris.

« Il s’agit notamment du chantier de l’État social et des infrastructures, en particulier la question de la pénurie d’eau, les énergies renouvelables, ainsi que l’inclusion professionnelle des femmes et des jeunes », a indiqué Mme Fettah, dans une déclaration à la presse.

Elle a, par ailleurs, fait savoir que les discussions ont porté également sur l’organisation de la Coupe du Monde en 2030, compte tenu de son importance d’attirer les investissements, notamment dans le secteur privé.

Le Maroc et le Groupe de la Banque Mondiale sont liés par des relations de partenariat privilégiées remontant à l’année 1960, qui ont permis depuis de mobiliser plus de 27,12 milliards de dollars pour l’accompagnement de plusieurs projets dans différents secteurs de développement dans le Royaume.