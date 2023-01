Nomination. Mounir Kharbouche, nouveau DG de l’usine Stellantis de Kénitra

L’organisation de l’usine Stellantis à Kénitra a évolué depuis le 1er novembre 2022 avec la nomination de Mounir Kharbouche en tant que Directeur général de la plateforme industrielle en remplacement de Sergio Rivas appelé à d’autres fonctions au sein du Groupe.

Né en 1979, Mounir Kharbouche est lauréat de l’École Mohammadia d’Ingénieurs et titulaire de l’Executive MBA de l’IAE Paris-Sorbonne Business School. Il a cumulé une expérience probante, à l’échelle nationale et internationale, de plus de 20 ans dans l’industrie et particulièrement dans l’industrie automobile.