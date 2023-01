Casablanca. Remplacement valvulaire sans chirurgie cardiaque réalisé par Dr Chaara et Dr Mediouni

Il s’agit d’une des premières opérations au Maroc menée par une équipe 100% marocaine. Actuellement, la chirurgie conventionnelle est la procédure la plus utilisée. Elle comprend une ouverture de la cage thoracique et le remplacement de la valve aortique par une prothèse. Malheureusement, les personnes âgées souffrent souvent d’autres maladies, ce qui rend dangereuse cette chirurgie à cœur ouvert.

Lire aussi | Nell Stewart : « La relation commerciale entre le Maroc et le Canada a gagné en maturité »

Lorsque la surface d’ouverture de la valve aortique diminue, on parle de sténose aortique. C’est une maladie assez fréquente chez les personnes âgées. La procédure TAVI permet le remplacement de la valve aortique à travers une intervention minimalement invasive au lieu de la chirurgie classique. Elle consiste à placer dans une toute petite ouverture (le plus souvent effectuée dans une artère de la jambe, ou, en cas d’obstruction, dans la cage thoracique) une nouvelle prothèse qui écrase la valve aortique malade. De cette façon, la nouvelle valve prend le relais immédiatement. La procédure TAVI est réalisée avec les chirurgiens cardiaques, les anesthésistes, les radiologues et les gériatres.

Lire aussi | Exposé aux cyber-attaques, WordPress corrige ses vulnérabilités

Ce type d’intervention assure aux patients une réussite au-delà de 95% avec une diminution des risques post-opératoires et une reprise de la vie normale le plus rapidement possible, au plus tard, deux jours après l’intervention.