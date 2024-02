Pedro Sanchez attendu aujourd’hui au Maroc !

Le Chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, est attendu ce mercredi au Maroc pour une visite officielle. Selon la presse espagnol, le socialiste pourrait rencontrer à l’occasion le Souverain, mais cette information n’a été rendue officielle ni du côté de Madrid, ni du côté de Rabat.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez se rendra au Maroc, ce mercredi, a annoncé son bureau, pour une troisième visite officielle, marquant ainsi le dynamisme en termes de coopération entre les deux pays. Sanchez sera accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, lors de ce voyage qui « souligne les liens profonds qui unissent les deux pays », selon un communiqué. « Le Maroc est un voisin, un ami et un allié stratégique de l’Espagne dans tous les domaines », a ajouté son bureau.

Concernant l’audience que pourrait lui accorder le Roi Mohammed VI, certains médias espagnols l’ont annoncée sans sources officielles, mais il semblerait plus probable que Pedro Sanchez soit reçu par le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch. Rappelons que, plusieurs dossiers et sujets centraux au cœur des relations entre le Maroc et l’Espagne seront discutés, à commencer par le point qui sera fait sur les différents engagements des deux pays pris lors de dernier sommet bilatéral.

Lire aussi | Maroc-Espagne. S.M. le Roi Mohammed VI s’entretient avec Pedro Sanchez

Rabat et Madrid devraient également s’accorder sur les détails liés à l’organisation de la Coupe du Monde 2030 organisée dans le cadre d’un dossier tripartite avec le Portugal, et qui sera la première de son genre à être tenue sur deux continents. Enfin, entre le Maroc et l’Espagne, restent deux sujets sur lesquels les deux pays n’ont pas encore avancé, il s’agit des douanes commerciales à Sebta et Melilla. Des essais ont déjà été conduits mais le problème reste évidemment de nature technique.

LGV, une collaboration entre le Maroc et l’Espagne ?



Rappelons qu’a l’occasion du Forum économique Maroc-Espagne, ’n mémorandum d’entente dans le domaine des infrastructures, entre le Ministère des Transports, des Mobilités et des Programmes Urbains du Royaume d’Espagne et le Ministère de l’Equipement et de l’Eau du Royaume du Maroc avait été conclu. Et dans le dossier d’extension de la ligne LGV Marrakech-Agadir, l’Espagne se positionne comme un sérieux acteur à la lumière de son expertise en la matière.

Lire aussi | La LGV Marrakech-Agadir attribuée à une entreprise chinoise? L’ONCF fait le point

« Le Maroc n’a pas d’obligation vis à vis des entreprises françaises surtout dans un contexte où on voit des acteurs comme l’Espagne ou la Chine proposer des offres plus intéressante », nous confiait l’économiste Mehdi Lahlou dans un article sur le sujet. Et de poursuivre : »En Arabie Saoudite par exemple, l’Espagne a livré un projet de TGV a un cout très compétitif ». L’économiste nous alertait sur le fait qu’un projet de collaboration entre le Maroc et l’Espagne au sujet de l’expansion prochaine de la ligne demeure sur la table dans les coulisses. Pour rappel, le TGV Tanger-Casablanca avait été accordé à la France, alors sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Le président Emmanuel Macron s’est déplacé, le 15 novembre 2018, au Maroc pour l’inauguration de la ligne ferroviaire, aux côtés du Roi Mohammed VI.