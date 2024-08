Près de 8,6 MDH dédiés au soutien des activités culturelles et artistiques au Maroc

Le soutien financier aux événements culturels et artistiques s’élève à 8,59 millions de dirhams (MDH) au titre de l’exercice 2024, annonce le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Sur un total 842 projets présentés, 176 ont bénéficié de la subvention étatique.

Les projets sont répartis entre les manifestations culturelles (67 projets), les festivals culturels et artistiques (107 projets) et les associations partenaires (2 projets), indique, jeudi, le ministère, qui rappelle la série de réunions tenues par la commission chargée de l’étude des appels à projets au titre de 2024 sélectionner les projets répondant aux conditions.

L’octroi des subventions intervient en application des dispositions légales relatives à la détermination des modalités de soutien aux associations et organismes culturels, aux syndicats artistiques, aux festivals et aux manifestations culturelles et artistiques.

Lire aussi | Maroc-Chine: signature du programme exécutif de coopération culturelle 2024-2028

Le soutien desdits s’inscrit en droit fil de la politique de proximité suivie par le département de la Culture en matière d’accompagnement des acteurs artistiques et culturels.