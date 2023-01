Prévisions météorologiques pour ce dimanche 1er janvier 2023

– Passages nuageux assez denses sur l’Atlas et les régions est du pays.

– Quelques chasse-poussières sur les provinces du Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -02/05°C sur l’Atlas, de 00/07°C sur le Rif, les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, les versants sud-est et les Hauts plateaux orientaux, de 09/16°C sur le Souss, les provinces du Sud et les côtes et de 06/13°C sur le reste du Royaume.

– Températures maximales en légère baisse. – Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Larache et Tantan devenant localement agitée à forte la nuit au nord de Cap Sim et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures prévues pour aujourd’hui :