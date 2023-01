Le feuillton de déclarations et réactions entre le président de la Fédération marovcaine de football etles reponsables algériens se poursuit à qualques jour seulement du démarrage du Championnat d’Afrique des nations des -23 ans.

C’est un Fouzi Lekjaa zen et serein qui s’adresse en conférences de presse aux autorités algériennes, plutôt engagées das un dialogue de sourds ; plusieurs resposables, dont le président du comité organisateur du CHAN, s’obstine et s’empresse de répondre avant de saisir la requête du reponsabble marocain. Pourtant, le message du président de la Fédération royale marocaine de footbal (FRMF) est simple et on ne peut plus clair.